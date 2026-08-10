Estos son los lugares de Benavente que podrán pintarse en el Certamen de Pintura Rápida

El patrimonio arquitectónico del centro de Benavente será el protagonista del XXVII Certamen de Pintura Rápida, que se celebrará el domingo 23 de agosto con premios de hasta 700 euros. La convocatoria establece que los participantes deberán plasmar exclusivamente alguno de los edificios o conjuntos arquitectónicos incluidos por la organización. "Esta actividad tiene dos objetivos principalmente. Por un lado, fomentar la creación artística y, por otro, poner en valor el extraordinario patrimonio histórico y arquitectónico que tenemos en Benavente", explica la concejala de Cultura, Mercedes Benítez.

Los espacios permitidos son la iglesia de San Juan del Mercado, el Hospital de la Piedad, la Casa del Cervato, la Casa de Donci, el conjunto de edificios de la Plaza Mayor, el Palacio de los Condes de Patillo, la Casa Barrios y la Casa de la Cultura de la Encomienda. Cada participante recibirá junto con la ficha de inscripción, que es gratuita, un plano con la localización de estos inmuebles y tendrá que comunicar a la organización el lugar elegido para realizar su obra.

Premios

La dotación económica concentra buena parte de los atractivos de la convocatoria.

El primer premio de la categoría absoluta está dotado con 700 euros, trofeo, una cena para dos personas en el Parador de Turismo Fernando II de Benavente y un lote de libros de Ledo del Pozo.

está dotado con 700 euros, trofeo, una cena para dos personas en el Parador de Turismo Fernando II de Benavente y un lote de libros de Ledo del Pozo. El segundo recibirá 400 euros, trofeo y lote bibliográfico.

Mientras que el tercero contará con 350 euros, trofeo y libros.

También se concederán dos accésits, dotados con 300 y 250 euros, respectivamente, además del trofeo y el lote de publicaciones.

A estos galardones se suma el premio especial Soraya Pedrero, creado el pasado año en homenaje a la artista y que vuelve a mantenerse en esta edición. Está dirigido a artistas de Benavente y Comarca de entre 18 y 35 años y está dotado con 200 euros, trofeo y lote de libros de Ledo del Pozo.

El certamen contempla también premios para las categorías juvenil e infantil.

En la primera, destinada a participantes de 12 a 17 años, habrá un único galardón con trofeo, un vale regalo de 100 euros para material de pintura y dibujo y el lote de libros.

habrá un único galardón con trofeo, un vale regalo de 100 euros para material de pintura y dibujo y el lote de libros. En la categoría infantil, para edades de 6 a 11 años, el premio será de un trofeo, un vale de 60 euros para material artístico y el lote bibliográfico.

Las obras deberán entregarse a las cinco de la tarde en el patio de acceso de la iglesia de San Juan del Mercado. Permanecerán expuestas hasta las seis y el fallo del jurado se realizará a las siete. "Las calles se convierten en un taller al aire libre", apunta Benítez, que destaca la posibilidad de que vecinos y visitantes puedan contemplar el proceso de creación de las obras durante la jornada.