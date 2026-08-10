El Pleno de Benavente incorpora 419.900 euros al presupuesto para atender gastos sobrevenidos

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Benavente ha aprobado este lunes, con los votos de PP y Vox y el rechazo del PSOE, habilitar crédito suficiente para dar cumplimiento al suplemento de crédito de 419.900 euros, que será financiado con el remanente de tesorería para gastos generales. El concejal de Izquierda Unida no asistió a la sesión. La modificación permitirá reforzar distintas partidas presupuestarias para afrontar gastos surgidos durante el ejercicio.

La mayor cuantía, 165.000 euros, corresponde a la aportación municipal a la Mancomunidad Benavente y Los Valles, mientras que otros 139.000 euros se destinan a gastos de personal. El expediente incluye también 38.500 euros para mobiliario municipal y conservación del alumbrado, 37.000 para guardería y puntos limpios, 25.000 para turismo ante el eclipse solar, 8.000 para las obras de las pistas de pádel y 2.400 euros para nuevas actividades dirigidas a las personas mayores.

El debate ha estado marcado, no obstante, por las horas extraordinarias del personal municipal. La portavoz del PSOE, Patricia Martín, cuestionó especialmente los 52.000 euros previstos para estas gratificaciones, además de los costes de Seguridad Social, y puso sobre la mesa los reparos formulados por Intervención y Personal. Martín señaló que el presupuesto había fijado 121.000 euros para gratificaciones y que en julio ya se habían reconocido 118.000.

La socialista también cuestionó que estuviera suficientemente acreditada la excepcionalidad de las horas y recordó que sigue pendiente de los cuadrantes para comprobar el cumplimiento de las jornadas. En este punto lanzó la principal advertencia de la sesión al equipo de Gobierno. "Lo que trae es una modificación presupuestaria para pagar a esos funcionarios. Y a otros no. Confío y deseo que esto solamente sea una modificación presupuestaria y no se atrevan a pagar estas horas extraordinarias, con los informes que hay de Intervención, por un decreto de Alcaldía. No tengan la osadía de pagar las horas extraordinarias a este personal funcionario", afirmó, antes de señalar que, si se abonaban pese a los reparos existentes, el PSOE podría acudir al Tribunal de Cuentas.

Asistentes al pleno municipal de este lunes en Benavente. / E. P.

El concejal de Hacienda, José Manuel Salvador, rechazó las críticas y aclaró que la modificación sometida a aprobación supone suplementar la partida y no aprobar directamente el pago de las horas. Salvador cerró el debate asegurando que las gratificaciones se abonarán "conforme a ley" y defendiendo la gestión económica del actual Gobierno municipal. Afirmó que durante estos tres años se ha reducido la deuda sin recurrir a crédito y que se ha ejecutado un elevado volumen de inversiones pese al incremento de los costes y a la reducción de efectivos en distintos servicios. También justificó las horas extraordinarias por el volumen de actividad municipal y sostuvo que, pese a las dificultades, el Ayuntamiento ha cumplido la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto.

Desde Vox, Eugenio Blanco defendió igualmente la modificación como una respuesta a necesidades aparecidas durante el ejercicio. "Un presupuesto es una previsión seria y responsable de ingresos y gastos, pero no es una bola de cristal", afirmó. El concejal sostuvo que no se trata de gastos arbitrarios, sino de atender servicios y obligaciones que no podían quedar sin cobertura.

El portavoz de Vox defendió además que el suplemento se financia sin recurrir a una nueva operación de endeudamiento y señaló que los informes técnicos preceptivos avalan la tramitación. No obstante, reconoció que la utilización del remanente puede tener incidencia sobre la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, por lo que reclamó un "seguimiento riguroso de la ejecución".

La modificación deberá permanecer ahora expuesta al público durante quince días, periodo en el que los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones ante el Pleno.