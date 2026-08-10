‘Martiago’ lleva a Ayoó un viaje musical entre memoria y actualidad

Ayoó de Vidriales ha acogido este domingo la actuación de ‘Martiago’, una propuesta de Cristina Len incluida en el VI Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León, que ha acercado el espectáculo a la plaza de la iglesia.

‘Martiago’ plantea un viaje sonoro que conecta la tradición oral y musical salmantina con lenguajes contemporáneos. Cristina Len reinterpreta melodías, relatos y emociones vinculadas a sus raíces familiares a través de una propuesta en la que conviven música electrónica, voz, sintetizadores y texturas acústicas.

El resultado ha sido un directo envolvente y evocador que ha establecido un diálogo entre memoria y actualidad, acercando el patrimonio cultural a nuevas sensibilidades.

Espectáculo en Ayoó de Vidriales. / Cedida

La propuesta artística ha contado con Cristina Hernández Len, encargada de la voz y los sintetizadores, y Joe Sturges, al frente de la guitarra, los sintetizadores y la percusión.

La actuación de Ayoó de Vidriales se integra en la programación de la sexta edición de Escenario Patrimonio de Castilla y León, un festival concebido como lugar de encuentro entre las artes escénicas, el patrimonio y el turismo. La programación reúne circo, danza, magia, teatro y música, con hasta 54 espectáculos de compañías de la Comunidad distribuidos por paisajes y monumentos de las nueve provincias.