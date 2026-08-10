Dos hombres atrapados tras volcar una furgoneta en la A-52, en Vega de Tera

Dos hombres han resultado heridos esta madrugada tras sufrir un accidente de tráfico en la A-52, a la altura de Vega de Tera, en sentido a Benavente.

El suceso se ha producido pasadas las 3 y media de la mañana, cuando cuando varias llamadas alertaron a la sala de operaciones del 112 Castilla y León sobre la salida de la vía y vuelco posterior de una furgoneta en el kilómetro 42 de la autovía. Como consecuencia del accidente, uno de los ocupantes del vehículo quedó atrapado en el interior. Los bomberos del parque de Rionegro del Puente procedieron a su excarcelación y extracción mediante tablero espinal y posteriormente fue trasladado por los servicios sanitarios a un centro hospitalario.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron, además de los Bomberos de la Diputación de Zamora, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y sanitarios de Emergencias del Sacyl.

Uno de los hombres, de 50 años, ha sido trasladado en Soporte Vital Básico con médico de Atención Primaria al Hospital de Benavente, mientras que el otro ocupante, de 60 años, está en el Complejo Asistencial de Zamora.