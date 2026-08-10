El espectáculo circense "Prometeo" en la antesala del eclipse solar, en Benavente

El espectáculo circense itinerante ‘Prometeo’ creado por la compañía 'La Lola Espectáculos’ estará mañana en Benavente. En él se mezcla circo, teatro y mitología con el uso del fuego para narrar la leyenda de los dioses antiguos en una experiencia al aire libre para toda la familia. Comenzará a las 22 horas desde los Paseos de la Mota.

‘Prometeo’ es un espectáculo de teatro cómico combinado con malabares , danza acrobacias aéreas, y una gran marioneta gigante de 5 metros. Los artistas contarán el mito traído al siglo XXI, descubriéndose así qué ha hecho la humanidad con su fuego sagrado. Los asistentes podrán disfrutar en un entrono inmejorable de un espectáculo referente durante más de una hora de duración. El espectáculo se encuentra dentro de la programación especial que el Ayuntamiento de Benavente ha preparado con motivo del eclipse solar total del 12 de agosto.