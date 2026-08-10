El baile para mayores abre una nueva propuesta de envejecimiento activo en Benavente

Fomentar la salud física, combatir la soledad no deseada y dinamizar las tardes de las personas mayores son los objetivos de una nueva iniciativa de envejecimiento activo que el Ayuntamiento prepara para el próximo curso. La propuesta incorporará una actividad centrada en el baile, atendiendo así a una de las demandas que los usuarios del programa municipal han trasladado de forma habitual.

La concejala de Bienestar Social, Mercedes Benítez, explica que la intención es ofrecer una actividad abierta a diferentes estilos y no limitarla a una modalidad concreta. La propuesta incluirá bailes como sevillanas, tango, bailes de salón o bachata, en función de los conocimientos del monitor que se encargue de las sesiones.

La actividad se plantea inicialmente como un proyecto piloto que permita comprobar su aceptación entre los mayores antes de darle continuidad. La previsión municipal es ponerla en marcha entre octubre y diciembre, para conocer el número de personas interesadas y comprobar si responde a las expectativas. En caso de contar con una buena acogida, el Ayuntamiento estudiaría incorporarla de forma estable durante los siguientes meses del año.

Benítez señala que la iniciativa responde directamente a las peticiones recibidas por parte de los usuarios, especialmente en relación con la organización de actividades vinculadas al baile. En este sentido, recuerda que el Ayuntamiento ya ha ampliado la programación de verbenas para este colectivo, con propuestas los jueves y domingos, además de otras previstas durante Navidad y Carnaval.

La nueva actividad tendría una periodicidad semanal y una duración aproximada de entre una hora y media y dos horas, aunque estos aspectos todavía deben concretarse. La intención municipal es que las sesiones permitan practicar diferentes bailes, de manera que los participantes puedan encontrar variedad dentro de una misma propuesta.

La concejala también subraya que el planteamiento no pretende competir con las academias existentes, sino ofrecer desde el Ayuntamiento una alternativa vinculada al programa de mayores y al envejecimiento activo.

El proyecto cuenta ya con una previsión presupuestaria inicial, aunque la licitación todavía no está completamente preparada. Benítez ha elaborado una primera propuesta para concretar la necesidad presupuestaria y justificar la modificación correspondiente, que se lleva ese lunes a pleno mientras que los técnicos municipales deberán completar ahora la documentación necesaria para poner en marcha el procedimiento administrativo, según explica.

Si la experiencia funciona durante los últimos meses del año y existe demanda suficiente, el objetivo es que la actividad pueda consolidarse dentro de la programación municipal y plantearse para el periodo comprendido entre enero y mayo del próximo ejercicio, señala la edil.