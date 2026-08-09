Villaveza del Agua pone el broche a cuatro días de celebraciones

Villaveza del Agua ha completado este sábado su programa festivo con una última jornada marcada por la convivencia y la música. La programación comenzó el miércoles 5 de agosto y ha reunido durante cuatro jornadas diferentes propuestas dirigidas a vecinos y visitantes.

Las celebraciones han tenido como uno de sus principales referentes los actos en honor al patrón, El Salvador, con la misa y posterior procesión por las calles de la localidad. Junto a este componente religioso, las fiestas han mantenido un marcado carácter popular, con propuestas pensadas para compartir y disfrutar en comunidad, desde el parque infantil y el tobogán acuático hasta los bailes regionales y el monólogo.

Fiestas en Villaveza del Agua. / R. M.

La presencia de las peñas también ha tenido su espacio dentro de las celebraciones, especialmente con el desfile que recorrió la localidad acompañado por la charanga «Pasodoble». Los quintos han formado igualmente parte del ambiente festivo, sumándose a unas jornadas en las que la participación de los vecinos ha dado vida a las diferentes actividades.

Fiestas en Villaveza del Agua. / R. M.

La música ha sido otro de los grandes protagonistas de las fiestas, con actuaciones de baile, charangas y varias verbenas que han prolongado el ambiente durante las noches. «Resistencia» y «Top Líder» pusieron música a las jornadas del jueves y viernes, mientras que el programa reservó para la última noche una cena popular seguida de las actuaciones de «Dos de Picas» y «Raider».

Con esta última jornada, Villaveza del Agua ha cerrado unas fiestas que han dejado atrás varios días de encuentro y celebración en torno a las actividades organizadas por el Ayuntamiento.