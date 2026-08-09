Semana Cultural de la Asociación San Cayetano
Cine en familia y encuentros de hermandad, en Calzada de Tera
La programación combina excursiones, encuentros vecinales y propuestas culturales con nuevas citas hasta el 14 de agosto
Calzada de Tera continúa inmersa en su programación festiva con un calendario que está combinando actividades culturales, propuestas para las familias y momentos de convivencia entre vecinos y visitantes. Las celebraciones arrancaron con una charla de ciberseguridad impartida por la Guardia Civil y han continuado con distintas propuestas que han permitido disfrutar de estos días en compañía.
Entre las actividades ya celebradas destaca la excursión a Jiménez de Jamuz, donde los participantes pudieron acercarse a la alfarería tradicional a través de una charla-demostración. La jornada permitió compartir también un momento de convivencia fuera de la localidad, dentro de una programación que busca recuperar el carácter participativo de estas fechas.
El ambiente festivo tuvo otro de sus momentos de encuentro con la comida o cena de hermandad, una cita pensada para reunir a vecinos y participantes en torno a la mesa y reforzar ese carácter social que acompaña a la Semana Cultural de Calzada de Tera. A estas propuestas se sumaron el cine en familia y la Hamburguesa Calzadeña, amenizada por la actuación de Probe Miguel.
La programación continúa este lunes, 10 de agosto, a partir de las 20:00 horas con el Pulpeiro Gallego, que estará acompañado durante la velada por un gaitero. El martes 11 llegará una de las citas especialmente dirigidas a los más pequeños, la Fiesta de los Niños, prevista a las 19:00 horas y con numerosas sorpresas.
El miércoles 12 será una jornada dedicada a la astronomía. A las 19:00 horas tendrá lugar una charla sobre el eclipse y, ya a las 23:00 horas, la Noche Estrellada ofrecerá una propuesta para disfrutar del cielo con sorpresas tanto para los peques como para los mayores.
La programación seguirá el jueves 13 con una charla y demostración del ebanista Jorge Folgado, a las 18:00 horas y con plazas limitadas. La jornada se completará a las 21:00 horas con un espectáculo de cetrería.
El cierre llegará el viernes 14 de agosto con la Party Time, una propuesta especialmente pensada para los jóvenes y que pondrá el broche a unos días de actividades en Calzada de Tera.
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