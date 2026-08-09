Arcos no para entre fiestas y actividades culturales
El Ayuntamiento de Arcos y la Asociación Cultural Villa de los Arcos concentran propuestas deportivas, musicales, infantiles y de convivencia para este mes de agosto. Las celebraciones en honor a El Salvador registraron gran participación y la entidad cultural reivindica el esfuerzo desinteresado que existe detrás de cada actividad para mantener vivo el municipio.
El mes de agosto mantiene a Arcos de la Polvorosa inmerso en numerosas iniciativas impulsadas tanto por el Ayuntamiento como por la Asociación Cultural Villa de los Arcos. Las fiestas en honor a El Salvador han dejado una notable afluencia de visitantes y una elevada participación en las distintas propuestas, y el relevo es inmediato con una Semana Cultural que prolonga la actividad durante estos días.
Las celebraciones festivas han combinado propuestas para diferentes edades. Entre los momentos más participativos destacó el concurso de disfraces, en el que se impuso la pareja caracterizada como una tómbola, además de los juegos de madera, las actividades acuáticas, las verbenas y la cena de peñas que puso el cierre a las fiestas.
Sin apenas pausa, Arcos afronta ahora la Semana Cultural, que se desarrolla del 9 al 16 de agosto. El programa cultural ha comenzado on el IV Campeonato de Rana y el cine de verano y continúa con propuestas como el concurso de croquetas, el partido de solteros contra casados, una sesión de magia y comedia, una marcha nocturna, el campeonato de tute por parejas o una gymkana acuática. La programación incorpora también una jornada dedicada al eclipse solar, una noche de juegos, una cena popular, búsqueda del tesoro y distintas actividades infantiles.
El sábado 15 de agosto, coincidiendo con el Día del Socio, la asociación concentra buena parte de sus propuestas, con actividades dirigidas específicamente a sus participantes, una comida popular y una jornada pensada para compartir. El domingo 16, Día del Niño, llegará el turno de «Globos y con la bici», mientras que la actividad de la asociación continuará posteriormente durante el mes con otras iniciativas, entre ellas el Día de la Bici previsto para el 30 de agosto.
Desde la Asociación Cultural Villa de los Arcos ponen el acento en el trabajo de quienes hacen posible cada actividad. "Detrás de cada actividad hay muchas horas de esfuerzo, dedicación y personas que, de forma desinteresada, ponen su tiempo para que nuestras tradiciones continúen y para que nuestro pueblo siga teniendo vida", señala la entidad.
La asociación anima a vecinos y visitantes a participar y a reencontrarse durante estos días para que "Arcos siga latiendo con fuerza".
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