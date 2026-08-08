La Feria del Libro de Benavente encara su recta final tras un maratón de presentaciones

La Feria del Libro de Benavente vivió este viernes una nueva jornada marcada por las presentaciones de libros, los encuentros con autores y las actividades dirigidas al público infantil. La programación ha incluido durante la mañana varias novedades editoriales y, por la tarde, un taller de escritura y cultura literaria y varias presentaciones individuales con la participación de numerosos escritores, además de nuevas sesiones de firmas y la actuación de la Coral Benaventana.

En cuanto al desarrollo de la Feria hasta el momento, el balance entre los libreros y editoriales participantes es desigual. Algunos señalan una menor afluencia de público que en otras ediciones y pocas ventas, mientras que otros consideran que el resultado está siendo similar al registrado el pasado año. Lo cierto es que todos tienen lectores habituales y algunos se acercan a nuevo público gracias a este contacto cara a cara con el lector. Poco éxito están teniendo las ventas de poemarios en esta edición.

La última jornada se celebrará este sábado con actividades infantiles por la mañana en el entorno de la Feria y el concierto "Ledo del Pozo" en la iglesia de Santa María del Azogue.