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La Feria del Libro de Benavente encara su recta final tras un maratón de presentaciones

Balance muy distinto entre los expositores que hablan de menos ventas o igual que el pasado año

Expositores de la Feria del Libro de Benavente. | E. P.

Expositores de la Feria del Libro de Benavente. | E. P.

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Eva Ponte

La Feria del Libro de Benavente vivió este viernes una nueva jornada marcada por las presentaciones de libros, los encuentros con autores y las actividades dirigidas al público infantil. La programación ha incluido durante la mañana varias novedades editoriales y, por la tarde, un taller de escritura y cultura literaria y varias presentaciones individuales con la participación de numerosos escritores, además de nuevas sesiones de firmas y la actuación de la Coral Benaventana.

En cuanto al desarrollo de la Feria hasta el momento, el balance entre los libreros y editoriales participantes es desigual. Algunos señalan una menor afluencia de público que en otras ediciones y pocas ventas, mientras que otros consideran que el resultado está siendo similar al registrado el pasado año. Lo cierto es que todos tienen lectores habituales y algunos se acercan a nuevo público gracias a este contacto cara a cara con el lector. Poco éxito están teniendo las ventas de poemarios en esta edición.

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La última jornada se celebrará este sábado con actividades infantiles por la mañana en el entorno de la Feria y el concierto "Ledo del Pozo" en la iglesia de Santa María del Azogue.

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