La Feria del Libro de Benavente echa el cierre con sensaciones para todos los gustos entre las casetas

La Feria del Libro de Benavente se cierra con el Día del Niño y de la Biblioteca. Los más peques pudieron disfrutar del cuentacuentos “Cuentos fantásticos antes de un eclipse”, a cargo de Manu Ferrero, antes de participar de la lectura en alto del cuento “Canta, Federico, canta”. Siguió después el sorteo de libros infantiles y juveniles de la biblioteca entre los niños y niñas asistentes.

Ha sido la última jornada de ventas en las casetas en la que los autores y editores han compartido las últimas conversaciones de esta edición. El balance no es igual para todos y tampoco se parece al del pasado jueves. Y es que la tarde noche del viernes y la mañana del sábado, aseguran algunos, han salvado la Feria. Escasa participación de público en las presentaciones de la mañana, más asistentes en las de las tardes.

Cuentacuentos en el entorno de la Feria del Libro de Benavente. / E. P.

Entre las casetas de la feria, la de Velasco Ediciones. Cristian Velasco, que suma ya cinco ediciones consecutivas en este evento, explica que ha sido el segundo año con más ventas, algo mejor que en 2025. “Pero lo más satisfactorio no es la facturación, sino la fidelidad de nuestros lectores que nos visitan desde distintos puntos de la provincia y de la comunidad”.

Este sentir es el de los escritores y editores de Notting Hill, un clásico de esta feria, que vuelve a irse con un alto grado de satisfacción. Luis Compés explica que “nosotros sabemos a lo que venimos, no es una feria de grandes ventas, pero siempre hablas cara a car con los lectores, tiene una carga cultural muy importante y nos gusta estar aquí”.

Última jornada de la Feria del Libro en Benavente. / E. P.

“Muy contentos” los escritores José Perez y Val Marchante que forman parte de la Asociación Cultural Poetas del Mundo presente en esta feria. Buenas sensaciones en la Feria del Libro de Benavente de esta asociación que ha presentado sus dos antologías, en las que reúnen a 56 y 60 poetas, respectivamente. José Pérez explica que ambas publicaciones tienen un marcado carácter solidario. «Hablamos de paz, solicitamos la paz a los gobiernos, porque es muy necesaria hoy en día». Los propios autores realizan una aportación económica para editar los libros y posteriormente recorren distintas ferias para su venta. «El 100% de los beneficios de las ventas son donados», señala Pérez, quien destaca que «es todo totalmente altruista, sin interés de ningún tipo».

Última jornada de la Feria del Libro en Benavente. / E. P.

Por su parte, Val Marchante, secretaria de la asociación y también escritora, ha participado nuevamente en la feria con sus propias publicaciones y este año ha presentado su último poemario, Adherencias. Su balance es positivo y destaca la participación del público y la actividad cultural desarrollada durante estos días. «La gente es muy animada, ha participado mucho, y yo he visto bastante actividad cultural», asegura. Marchante señala además que la feria permite reencontrarse con lectores que ya conocen su obra y acuden cada año a buscar sus nuevas publicaciones. «Hay gente que ya sabe que venimos aquí y viene a buscarte y a ver qué has escrito nuevo», explica. En cuanto a sus preferencias, asegura que entre sus lectores tienen buena acogida tanto la poesía como los relatos.

También positiva es la valoración de Susana Aguirrizabal, vinculada a la asociación Cien Miradas, que ha participado en la feria junto a otros autores. «Fenomenal. Mucho mejor que el año pasado», resume sobre el desarrollo de esta edición. La escritora destaca el mayor movimiento registrado en su caseta y considera que el resultado también depende de la actitud con la que expositores y lectores afrontan la feria. «La gente ha respondido muy bien», afirma, al tiempo que señala que los tres autores que han compartido espacio han obtenido buenas ventas. Susana pone además en valor el trabajo de la asociación Cien Miradas, una agrupación de reciente creación con la que han acudido a la feria y que, según destaca, afronta esta nueva etapa «con muchas ganas» y con el objetivo de seguir desarrollando actividades.

Menos exitosa ha sido la feria para la Librería Maldonado que ha vuelto a acercar publicaciones de segunda mano a esta feria. “Este año hemos ido a menos. Por ejemplo, de poesía no he vendido nada, también traje ejemplares de la escuela antigua y no ha salido nada. A mí me gustaría que nos pusieran en un sito más de paso para poder tener más visitantes. Ha habido horas en los que apenas se ha acercado al expositor una o dos personas”, lamentaba.