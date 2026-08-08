Castrogonzalo avanza en la formación de emprendedores para dar vida a su polígono

Castrogonzalo ha adjudicado el contrato del programa de formación y asesoramiento dirigido a emprendedores y pequeñas y medianas empresas, una actuación que forma parte de las iniciativas previstas para la dinamización del polígono industrial del municipio. El acuerdo ha sido aprobado por la Alcaldía y permitirá desarrollar este servicio hasta el 31 de diciembre de 2026.

La empresa adjudicataria es ALAMCIA SL, cuya oferta ascendió a 21.800 euros, sin IVA, y 26.378 euros, impuestos incluidos, frente a un presupuesto base de licitación de 36.900 euros. Ha sido la mejor oferta de las 16 presentadas al procedimiento, todas ellas correspondientes a pequeñas y medianas empresas, sin que se excluyera ninguna por presentar una oferta anormalmente baja.

El contrato contempla la creación de una plataforma de formación en línea para impartir tres cursos tanto en modalidad a distancia como mixta, combinando sesiones presenciales y teleformación. El servicio incluirá la configuración de los cursos, la incorporación de contenidos, ejercicios y casos prácticos, la gestión del alumnado y profesorado, así como herramientas de seguimiento y soporte técnico para los participantes.

Según la memoria justificativa elaborada por el Ayuntamiento, esta actuación responde a la necesidad de mejorar la formación de empresarios y futuros emprendedores del entorno rural, favoreciendo el desarrollo empresarial y el autoempleo. El Consistorio carece de medios materiales y personales para asumir directamente este servicio, motivo por el que se ha recurrido al contrato externo.