El PSOE condena las pintadas en la vivienda de una edil de Castrogonzalo

El PSOE de Zamora expresa su más absoluta condena ante las pintadas aparecidas contra una concejala del Ayuntamiento de Castrogonzalo en su propia casa, "unos hechos inadmisibles que constituyen un grave ataque a una representante pública y a los valores democráticos que deben regir nuestra convivencia". Desde el PSOE de Zamora trasladan todo su "apoyo, solidaridad y respaldo a la concejala afectada, que ha venido desempeñando su responsabilidad institucional con el único objetivo de defender el interés general de los vecinos y vecinas de Castrogonzalo, actuando siempre desde la legalidad, la responsabilidad y el compromiso con el servicio público".

Señala también el PSOE que "en democracia, las diferencias políticas se expresan mediante el diálogo, el debate y las urnas, nunca a través de la intimidación, las amenazas o los actos vandálicos. Quienes recurren a este tipo de comportamientos pretenden deteriorar la convivencia y desacreditar las instituciones democráticas".

El PSOE de Zamora considera especialmente "grave cualquier intento de señalar o amedrentar a quienes ejercen un cargo público por cumplir con su obligación de velar por el interés general. Ningún representante político debe sufrir presiones o ataques por el ejercicio legítimo de sus funciones".

Y hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas, instituciones y a la ciudadanía para que condenen sin ambigüedades estos hechos y defiendan conjuntamente el respeto, la convivencia y la libertad que sustentan nuestro sistema democrático.

Asimismo, confía en que se esclarezca lo ocurrido y que los responsables de estos actos respondan por ellos. n