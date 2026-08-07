El Procurador del Común insta al Ayuntamiento de Camarzana a certificar la inscripción de asociaciones y las ayudas concedidas

La Asociación Las Eras de Santa Marta de Tera ha dado a conocer la resolución emitida por el Procurador del Común en relación con la queja presentada por la falta de expedición de la documentación certificada que había solicitado al Ayuntamiento de Camarzana de Tera.

Según explica la entidad en una nota de prensa, el origen del procedimiento se remonta a finales de 2024. La asociación señala que, tras solicitar su inscripción en el registro municipal y aportar la documentación requerida por el Ayuntamiento, pidió también certificaciones sobre la inscripción de otras asociaciones del municipio, así como sobre las subvenciones concedidas a estas entidades y otros extremos. Al no recibir respuesta a esa petición, presentó una queja ante el Procurador del Común, admitida a trámite el 7 de marzo de 2025. La resolución está fechada el 16 de junio de 2026.

En el texto de la resolución, el Procurador del Común señala que el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales se lleva en la Secretaría de la Corporación y que sus datos son públicos, por lo que "en principio, no habría ningún problema para expedir una certificación sobre los datos obrantes en ese Registro público relacionados con la inscripción de las Asociaciones que cita el interesado y la fecha en que se practicó".

Asimismo, añade que tampoco existiría inconveniente para certificar los actos o acuerdos de concesión de subvenciones, ya que "en los archivos del Ayuntamiento habrá antecedentes documentales que permitan al titular de Secretaría certificar los actos o acuerdos de concesión adoptados por un órgano municipal".

La resolución precisa, no obstante, que "no existe obligación de expedir certificados sobre la inexistencia de documentos o realizar valoraciones sobre las consecuencias de esa inexistencia", ni tampoco sobre los criterios seguidos para otorgar las subvenciones, salvo los que consten en los propios acuerdos de concesión.

Resolución

Por ello, el Procurador del Común resuelve que debe ordenarse a la Secretaría la emisión de la certificación solicitada, si todavía no se hubiera expedido, incluyendo los datos del Registro Municipal de Asociaciones Vecinales y los actos o acuerdos de concesión de ayudas a las asociaciones a las que hacía referencia la petición. Además, establece que, en adelante, las certificaciones deberán expedirse "en el plazo más breve posible" y que, si no pudieran emitirse, deberá comunicarse al solicitante el motivo.

La Asociación Las Eras de Santa Marta de Tera afirma en su nota de prensa que la resolución "es clara, concisa y precisa sobre lo que debe hacer el Ayuntamiento" respecto a la solicitud de información y expresa su satisfacción por el contenido del pronunciamiento. Para la asociación "es de una enorme satisfacción, para nuestra Asociación, esta nueva resolución del Procurador del Común, al comprobar cómo se nos da la razón en nuestras justas reivindicaciones y que ese es el camino a seguir por la Asociación Las Eras de Santa Marta de Tera".