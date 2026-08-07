La implicación vecinal marca los preparativos de la VI Semana Cultural de Arrabalde

La implicación de los vecinos vuelve a ser una pieza clave en los preparativos de la VI Semana Cultural de Arrabalde. Voluntarios y voluntarias de la Asociación Cultural Castro de Las Labradas han iniciado el acondicionamiento de los espacios que albergarán las actividades previstas durante los próximos días, dando los primeros pasos para que todo esté preparado antes del inicio de la programación.

La antigua Casa del Cura ha acogido este viernes la primera jornada de trabajo, centrada en la limpieza y el acondicionamiento de las distintas zonas del recinto. Además, comenzaron las labores de instalación de los toldos bajo los que se celebrarán las comidas de convivencia, unos trabajos que continuarán mañana.

Arrabalde y los preparativos de su Semana Cultural. / R. F.

Entre las tareas realizadas también se ha llevado a cabo la colocación de los dos carteles decorativos elaborados hace unos años por el Ayuntamiento de Arrabalde, que volverán a dar la bienvenida a quienes participen en las actividades. Asimismo, los voluntarios instalaron banderines en la entrada de la Casa del Cura, que permanecerán durante toda la Semana Cultural contribuyendo a crear el ambiente propio de estas fechas.

Como es habitual, la jornada concluyó con un aperitivo compartido en la bodega de Manolo, un momento de convivencia con el que agradecer el esfuerzo de todas las personas que, de forma totalmente altruista, dedican parte de su tiempo a hacer posible esta iniciativa y según señala la asociación cultural.

Valor del patrimonio

Paralelamente a estos preparativos, la Asociación Cultural Castro de Las Labradas ha ultimado ya una programación que, según explica su junta directiva, ha sido diseñada para todos los públicos. Las actividades se desarrollarán en espacios como la Casa del Cura, El Rollo o el Castro de Las Labradas e incluirán comidas de convivencia, cine de verano, actividades infantiles, juegos y propuestas culturales.

Merienda tras las labores de los preparativos. / R. F.

La asociación señala que cada una de estas iniciativas responde a "un esfuerzo altruista que busca poner en valor nuestro patrimonio y la vida de pueblo, desde el cariño profundo hacia Arrabalde y hacia cada uno de nuestros socios, socias y vecinos". Además, invita a consultar la programación y participar en las actividades previstas.

La entidad también agradece de antemano la colaboración de quienes forman parte de la asociación y recuerda la importancia de contribuir al buen desarrollo de las actividades y respetar las normas de convivencia. Actualmente, la Asociación Cultural Castro de Las Labradas cuenta con 271 socios y socias, cuya participación resulta fundamental para sacar adelante una Semana Cultural que volverá a convertir distintos espacios del municipio en escenarios de encuentro, convivencia y actividad cultural.

Este es el programa de la Semana Cultural: