La forma más original de descubrir Petavonium llega este agosto a Santibáñez y es gratis

El yacimiento Petavonium, en el municipio de Santibáñez de Vidriales, acogerá durante el mes de agosto un programa de visitas teatralizadas que permitirá al público descubrir de una forma amena, didáctica e inmersiva la historia de uno de los yacimientos romanos más relevantes del noroeste peninsular. La iniciativa ofrecerá un recorrido por distintos espacios del enclave arqueológico a través de una recreación histórica que acercará a los asistentes a la vida de las legiones romanas y a la importancia que tuvo este asentamiento militar.

La actividad se desarrolla en el marco del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (INTERREG), una iniciativa dirigida a impulsar la conservación, valorización y difusión del patrimonio cultural compartido entre ambos países, al tiempo que fomenta un modelo de turismo sostenible y de calidad. En este contexto, Petavonium constituye uno de los principales referentes arqueológicos de la provincia de Zamora y un recurso de gran valor histórico, cultural y turístico cuya divulgación contribuye a reforzar el conocimiento sobre la presencia romana en este territorio.

Una visita teatralizada realizada al Centro de Interpretación este año. / E. P.

Las visitas han sido diseñadas para ofrecer una experiencia diferente a la de un recorrido guiado tradicional. La empresa Serviocio será la encargada de conducir esta propuesta mediante una recreación histórica en la que los participantes conocerán el pasado del antiguo campamento romano a través del personaje de Lucius Versenus Aper, legado del Ala II Flavia. Será él quien reciba a los visitantes y los acompañe durante el itinerario para explicar las razones por las que Roma estableció uno de sus principales asentamientos militares en este lugar, cuál era su función estratégica y cómo transcurría la vida cotidiana de los soldados.

La organización destaca que el objetivo es que el visitante no sea un mero espectador, sino que participe en una experiencia inmersiva en la que "no escucharás la Historia. La vivirás en primera persona".

A través de explicaciones, recreaciones y referencias a la vida militar romana, el recorrido pretende facilitar la comprensión de la importancia histórica del enclave y acercar el patrimonio al público de una manera accesible y atractiva.

Visita a Petavonium, en Rosinos de Vidriales. / E. P.

El itinerario incluirá la visita al Centro de Interpretación de los Campamentos Romanos de Petavonium, donde se ofrece una visión del origen y evolución del asentamiento; el Aula Museística, que alberga piezas arqueológicas originales pertenecientes a quienes habitaron este lugar hace veinte siglos, y el propio yacimiento arqueológico, en el que se conservan los restos del antiguo campamento militar.

Además de acercar el patrimonio arqueológico a vecinos y visitantes, esta iniciativa persigue reforzar el atractivo cultural y turístico del enclave mediante una propuesta que combina divulgación histórica, interpretación del patrimonio y recreación teatral.

¿Cuándo son las visitas teatralizadas?

Las visitas teatralizadas se celebrarán el viernes 14 de agosto, los sábados 8, 15 y 22 y los domingos 9, 16, 23 y 30 de agosto. Todas comenzarán a las 11.00 horas y tendrán como punto de encuentro el Centro de Interpretación de los Campamentos Romanos de Petavonium, situado en el edificio anexo al Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales.

La actividad es gratuita, aunque las plazas son limitadas. Por este motivo, la organización recomienda realizar la reserva con antelación a través del teléfono 609 261 146, donde también se facilita información sobre el desarrollo de las visitas.