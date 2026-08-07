De los desfiles de pendones al teatro, así transcurre la Semana Cultura de Pobladura del Valle

Con la mirada puesta en sus raíces, Pobladura del Valle ha vivido durante los últimos días una intensa programación cultural en la que la divulgación histórica ha compartido protagonismo con la solidaridad, la literatura, el teatro y las tradiciones populares. La Asociación Cultural El Atardecer ha vuelto a reunir a vecinos y visitantes en una propuesta que ha convertido el verano en un espacio de encuentro alrededor de la identidad del municipio.

Uno de los momentos más destacados llegó con la charla audiovisual 'Pobladura del Valle: un viaje al pasado', presentada por el historiador Constantino Blanco. La actividad congregó a abundante público en el local municipal Las Escuelas, donde durante cerca de una hora los asistentes recorrieron numerosos acontecimientos, costumbres, personajes y episodios que han marcado la evolución de la localidad desde la antigüedad.

Constantino Blanco durante la charla en Pobladura del Valle. / E. P.

Antes de esa cita, la programación había comenzado con la III Marcha Urbana contra el Cáncer, celebrada a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, y continuó con una tarde festiva en la que el desfile de pendones y la actuación del grupo de bailes regionales El Hilandón llevaron el ambiente tradicional hasta la Plaza Mayor.

La agenda también reservó espacio para la reflexión con la conferencia sobre adicciones impartida por Miriam San José, mientras que el público familiar pudo disfrutar de la función de kamishibai celebrada en Las Escuelas. La literatura tuvo igualmente su protagonismo con la presentación del libro Décimas para Sara, de Ezequías Blanco, en un acto en el que participaron Francisco Caro, Matías Muñoz y Eugenio Rivera.

La programación continúa este viernes con la representación de 'Un amor bien otoñal', a cargo del grupo El Cotarro, que pondrá en escena su obra a las 22.00 horas en el local municipal Las Escuelas.

El programa concluirá el próximo 15 de agosto con el Mercado Artesanal y de Productos, que se desarrollará entre las 12.00 y las 22.00 horas en el Paseo del Reguero, poniendo el cierre a una Semana Cultural que ha reunido propuestas muy diversas impulsadas por la Asociación Cultural El Atardecer.