Conciertos, recreación romana y un desfile único marcan los días grandes de Camarzana de Tera

Camarzana de Tera se convierte desde este viernes en uno de los grandes focos de actividad del verano en la comarca con una programación que reúne música en directo, patrimonio, deporte, cultura, gastronomía y propuestas para todos los públicos. Las fiestas de la localidad y el Camarzius Fest confluyen durante varios días para ofrecer un amplio abanico de actividades que tienen como escenario distintos espacios del municipio y que ponen en valor también la Villa Romana de Orpheus.

La programación arranca este viernes con una jornada que une innovación y ocio. La tarde comenzará con varias iniciativas dedicadas al emprendimiento rural y a la inteligencia artificial aplicada a las pymes, además de la entrega del Programa ImpulsaRural 2026. A partir de las 20.00 horas, la música tomará el relevo con los conciertos de Huckleberry, Álvaro de la Mano y Los Maniatikos, El Último Tornillo, Sin Control y Los Osos de Velilla, mientras las foodtrucks completarán la oferta gastronómica.

Cartel del Camarzius Fest 2026 / .

El sábado será una de las jornadas centrales con la XXXIII Marcha Cicloturista Valle del Tera, la recreación histórica protagonizada por la Asociación Legio IV Macedónica, las exhibiciones de gladiadores a cargo de Lucius Spiculus y la posibilidad de descubrir la Villa Romana mediante la experiencia de realidad virtual "Fuimos Roma VR". Durante la tarde, el XVI Encuentro de Gigantes y Cabezudos reunirá comparsas llegadas de distintos puntos de Castilla y León y Portugal junto al grupo anfitrión de Camarzana de Tera, en un desfile que volverá a llenar de color y música las calles del municipio.

Recreación romana del pasado año. / Cedida

La programación musical continuará por la noche con el Camarzius Fest MMXXVI. El escenario acogerá las actuaciones de Los Jaleo, Break the Senses, Def Con Dos y Mendel, completando una propuesta que combina estilos muy diferentes dentro del panorama musical.

El domingo mantendrá la actividad con nuevas sesiones de realidad virtual, un vermú musical a cargo de Álvaro de la Mano y Los Maniatikos, una cata dirigida por el sumiller Marcelino Calvo con siete vinos de bodegas de la zona y productos de la tierra, además del terraceo con DJ Valley. El programa del Camarzius Fest incorpora también un taller infantil de teselas inspirado en los mosaicos de la Villa Romana y una degustación de panes artesanos y quesos de la tierra.

Encuentro de Gigantes y Cabezudos en una edición anterior. / Eva Ponte

Las fiestas patronales tomarán después el relevo con nuevas citas hasta el 16 de agosto. El programa incluye un mercadillo solidario, zumba, una pulpada popular amenizada por el trío Sabor Latino, mercado artesanal, una cena romana organizada por la Asociación Camarzana Viva, una fiesta neón, hinchables, el chupinazo y desfile de peñas, el tradicional desfile de carrozas, verbenas, juegos infantiles, un reconocimiento a los mayores, bailes regionales, el encuentro de fútbol sala entre solteros y casados y la macrodiscoteca que pondrá el broche final a varios días de intensa actividad en Camarzana de Tera.