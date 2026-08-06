Si tienes más de 8 años esta propuesta está pensada para ti, en la Feria del Libro de Benavente

La XXVII Feria del Libro de Benavente tiene este jueves una nueva propuesta dirigida a fomentar la creatividad y el acercamiento a los libros. A partir de las 18.00 horas, la Mota Vieja acogerá varios talleres infantiles y juveniles de animación a la lectura, la escritura y la ilustración, abiertos a participantes desde los 8 años.

La primera de las actividades estará dirigida por José María Lebrero, quien plantea un encuentro en torno a la lectura y la escritura con ejercicios creativos y participativos. Su propuesta parte de la idea de que «leer es observar, interpretar, comprender, valorar, elegir, transformar, crear. Leer también es compartir», defendiendo la lectura como una herramienta para desarrollar la imaginación, la creatividad, la expresión oral y escrita, el sentido crítico y la capacidad de observación.

José María Lebrero durante una presentación de su libro "Thelma y Tiemblo" en una librería de Benavente. / E. P.

El taller busca acercar los libros a todos los públicos, favorecer el interés por la lectura y la escritura y crear un espacio de encuentro en torno a ellas. Entre sus objetivos figura descubrir los beneficios que aporta leer, despertar la curiosidad y demostrar que los libros pueden convertirse en una experiencia lúdica. Como señala el propio proyecto, «leer no tiene que ser un castigo» y «nunca es tarde para leer».

Taller de ilustración

La programación de la tarde se completa con el taller de ilustración impartido por Diana Romero, una actividad centrada en explorar la creatividad mediante elementos básicos como la línea y el punto. Los participantes realizarán ejercicios prácticos individuales y una creación colectiva utilizando papel, lápices de colores, crayones y rotuladores, compartiendo después el resultado con el grupo.

La ilustradora invita a entender el dibujo como un medio de expresión personal. «La ilustración es una forma de expresar lo que sentimos y pensamos. No hay reglas estrictas, solo la libertad de crear. ¡Diviértete y deja volar tu imaginación!», recoge la propuesta.

La programación de talleres continuará mañana viernes con una nueva sesión de animación a la escritura y cultura literaria que estará a cargo de Luis María Compés, dentro de las actividades organizadas en la XXVII Feria del Libro de Benavente, que se celebra en la Mota Vieja.