Nueve bodegas particulares de Morales de Valverde abren sus puertas a las visitas

Patrimonio, convivencia, música, deporte y actividades para todas las edades se dan cita estos días en Morales de Valverde de la mano de la Semana Cultural organizada por la Asociación Cultural Micológica Las Pozas, una programación que combina el ocio con iniciativas destinadas a conservar y difundir las señas de identidad del municipio.

Juego de las mascaradas, en Morales de Valverde. | E. P.

La programación que dio comienzo el lunes continúa este jueves con el taller de juegos intergeneracionales, el campeonato de tute, el chupinazo y la fiesta Holi Color, además de una fiesta rockabilly con DJ Aluapix.

Además, vuelve una de las iniciativas más esperadas el vienes a las 18.30 horas. Se trata de la Ruta de las Bodegas Ribera del Castrón, que cumple ya su quinta edición. Es una cita que se ha convertido en un referente a nivel comarcal. Los participantes recorrerán las bodegas de Eduardo, Dalmiro, Las Pozas, Tío Ángel, La Bodeguilla, J&B, La Leyenda, Paco y Elsa, donde podrán degustar un vino, sangría, mosto o agua acompañado de una tapa en cada parada, además de recibir un regalo sorpresa. Para participar en esta ruta es necesaria la reserva previa y las plazas son limitadas.

Zona de las pozas, tras la limpieza de maleza. / E. P.

El programa se completará durante el fin de semana con varias citas a lo largo de las jornadas de sábado y domingo como mercado, vermú, hinchables, campeonato de calva, conciertos, teatro, la cena popular y la cena del pueblo, poniendo el broche a una intensa semana de actividades en Morales.

La programación comenzó el pasado lunes, con la participación de vecinos en la jornada de limpieza de Las Pozas, una iniciativa que desde 2023 se desarrolla cada mes de agosto para conservar este paraje de antiguos lavaderos de piedra los participantes realizaron labores de mantenimiento, retirando juncos, maleza y el barro acumulado durante el último año, en una actividad que se ha consolidado como una muestra del compromiso del pueblo con la conservación de sus raíces.

Ese mismo día también se celebró el juego de las mascaradas, en el que es protagonista el Toro de Carnaval de Morales de Valverde y gran participación en la ruta de senderismo que ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Caja Rural.