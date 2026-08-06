Los mayores reviven su infancia y los jóvenes muestran cómo ha cambiado la vida en un encuentro intergeneracional en Benavente

¿Cómo era ir a la escuela hace más de medio siglo? ¿En qué ha cambiado la infancia con el paso de las generaciones? Esas experiencias compartidas han centrado este jueves la actividad intergeneracional celebrada en la Residencia Mixta Los Valles de Benavente, donde jóvenes participantes en el Campo de Voluntariado del programa Dinamiza y residentes han intercambiado recuerdos y vivencias.

Visita a la Residencia Mixta. / E. P.

Los jóvenes, llegados desde distintos puntos de la geografía nacional, a lo largo de la mañana han realizado trabajos manuales de pintura y decoración en diferentes espacios del centro. La actividad ha dado paso también a un encuentro con los residentes en el que los mayores recordaron cómo transcurrieron su infancia y su juventud, cómo eran sus años de escuela y algunos aspectos de la vida cotidiana de aquella época.

La gerente de Servicios Sociales (derecha) con la concejala de Juventud y la directora de la residencia. / E. P.

Por su parte, los jóvenes explicaron cómo es su día a día, las actividades que realizan y cómo viven actualmente su etapa escolar e instituto, propiciando un intercambio de experiencias que permitió poner en común dos formas de crecer separadas por varias generaciones.

La actividad forma parte del Campo de Voluntariado que desarrolla la Junta de Castilla y León en colaboración con el Ayuntamiento de Benavente dentro del programa Dinamiza. La alcaldesa, Beatriz Asensio, destacó el valor de este tipo de iniciativas, que ya se llevaron a cabo el pasado año en la residencia y que vuelven a celebrarse tras la buena experiencia de la anterior edición. La regidora agradeció además la apuesta de la Junta de Castilla y León por mantener este programa. En la visita estuvo acompañada por la gerente de Servicios Sociales que prefirió no hacer declaraciones.

La concejala de Bienestar Social con un grupo de jóvenes, en la Residencia Mixta. / E. P.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, agradeció a la Junta de Castilla y León que "nuevamente apostó este año por este campus" y subrayó que "la colaboración institucional consideramos que es importantísima". Sobre la actividad desarrollada en la residencia, explicó que "es intergeneracional" y recordó que el pasado año estuvo centrada "fundamentalmente en temas de juegos tradicionales", destacando que "esa interrelación al final entre los jóvenes y los más mayores puede ser muy productiva para los voluntarios del campus".