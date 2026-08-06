Ya colocada la placa homenaje a dos represaliados, en el cementerio de Castrogonzalo

La placa en homenaje a los represaliados Froilán Vecino Vasco, vecino de Fuentes de Ropel, y Esteban Zamora Martín, de Castrogonzalo, ya está colocada de nuevo en el cementerio de Castrogonzalo, recuperando así el memorial que fue destruido durante las obras municipales realizadas en el camposanto a finales de 2025.

Se trata de una placa similar a la que ya existía y que recuerda a ambos vecinos, asesinados el 18 de agosto de 1936 por defender sus ideales. Para sus familiares, la reposición del memorial supone recuperar un reconocimiento que costó décadas conseguir y volver a contar con un lugar donde rendirles homenaje y mantener viva su memoria. La instalación de la placa da cumplimiento al compromiso adquirido por el Ayuntamiento después de que el memorial fuera destruido durante las obras del cementerio. El origen de este espacio de recuerdo se remonta a 2022, cuando, tras una investigación para esclarecer el paradero de ambos represaliados, las familias instalaron el memorial en el cementerio como símbolo de reconocimiento, ya que sus restos permanecen enterrados en este cementerio. Las familias volverán a reunirse el próximo 18 de agosto para rendirles homenaje en el aniversario de su asesinato.