Benavente consolida el pulso de su Feria del Libro en un jueves con afluencia de visitantes

La Feria del Libro de Benavente ha completado este jueves una nueva jornada marcada por el continuo paso de autores y lectores por las casetas y los espacios de presentación. La mañana ha contado con menos público de lo esperado pero las visitas a las casetas han sido constantes.

La programación reunió durante todo el día nuevas publicaciones de poesía, narrativa, investigación y divulgación, además de una tertulia literaria, un taller infantil y juvenil de animación a la lectura e ilustración y una nueva sesión de firmas.

Taller de ilustración en la Feria del Libro. / E. P.

Entre los momentos destacados figuró la participación del Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo, que volvió a estar presente en la Feria con la presentación de Coomonte en Benavente. Vuelta a casa, junto a El Monasterio. La Milla del Río (León). ¿Una villa romana? y Setas comunes de Benavente y comarca, reafirmando su habitual compromiso con la difusión del patrimonio y la historia de la comarca.

Caseta de Ledo del Pozo, en la Feria del Libro. / E. P.

La actividad continuará este viernes con una programación que volverá a reunir a escritores de distintos géneros. Durante la mañana se sucederán las presentaciones de La mirada de las hojas, de Victoria Olaya Magadán; Trece monedas, de M. López de Andújar; el álbum ilustrado ¡¡Cómo suena nuestra orquesta!!, de José Manuel Contreras de Lucas; y las novedades editoriales de Notting Hill 2026, presentadas por Luis Compés, antes de la correspondiente firma de ejemplares.

La sesión vespertina comenzará con un taller infantil de escritura y cultura literaria impartido por Luis María Compés y dará paso a un amplio maratón de presentaciones literarias en el que participarán Ignacio Morán, Margarita Campos, Eva Carbayo, Igor G. Vico, Dôres Grêgo, Susana Aguirrizabal, Eva Vidal, Mireia Giménez, Carlos Alberto Lara, que abordará la inteligencia artificial en el arte y la cultura, Javier Martín Lorenzo y Roberto García Palmero. La jornada concluirá con la presentación de las novedades de Editorial Anexo, a cargo de Susan Noeda, seguida de una nueva sesión de firmas.

Un visitante de la Feria, recorriendo el amplio catálogo de libros de segunda mano de la Librería Maldonado. / E. P.

La Feria pondrá el broche final el sábado, Día de la Biblioteca, con una programación dirigida especialmente al público familiar. Manuel Ferrero ofrecerá el cuentacuentos Cuentos fantásticos antes de un eclipse, tras el que se celebrará la lectura pública infantil de Canta, Federico, canta junto a su autor. La jornada incluirá además el sorteo de libros infantiles, juveniles y lotes para los compradores de la Feria.

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La programación cultural se completa con propuestas musicales que acompañan a la actividad literaria. Tras la actuación de este jueves del grupo de música y baile tradicional Son de Los Valles, el viernes será el turno de la Coral Benaventana, mientras que el sábado el recital de órgano y canto de Conchi Moyano y María Jesús García, en la iglesia de Santa María del Azogue, pondrá el cierre a una edición que ha reunido 46 presentaciones de libros de ámbito local, regional y nacional, además de recitales poéticos, tertulias, talleres y encuentros entre autores y lectores.