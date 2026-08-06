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El Ayuntamiento de Benavente denunciará a los propietarios del solar quemado en la Vía del Canal

La administración municipal considera que se ha incumplido el bando municipal de limpieza y desbroce de solares

Labores de extinción del fuego en la Vía del Canal. | E. P.

Labores de extinción del fuego en la Vía del Canal. | E. P.

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Eva Ponte

El Ayuntamiento de Benavente denunciará a los propietarios del solar en el que ayer se declaró un incendio de matorral, situado entre la Vía del Canal y la carretera de Los Salados, al considerar que han incumplido el bando municipal de limpieza y desbroce de solares.

Según ha informado el Ayuntamiento, la parcela no cumplía con la obligación de mantenerse en las debidas condiciones de limpieza, por lo que se tramitará una denuncia contra sus propietarios.

Labores de extinción del fuego en un solar de la Vía del Canal.

Labores de extinción del fuego en un solar de la Vía del Canal. / E. P.

Asimismo, el Ayuntamiento ha anunciado que repercutirá a los titulares del solar los gastos derivados de la intervención del Parque de Bomberos de Benavente, cuyos efectivos trabajaron en la extinción del incendio junto a agentes forestales.

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El incendio, que generó una importante columna de humo y obligó a la Policía Local a regular el tráfico en la Vía del Canal debido a la reducción de la visibilidad, está siendo objeto de investigación.

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