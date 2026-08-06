El Ayuntamiento de Benavente denunciará a los propietarios del solar quemado en la Vía del Canal
La administración municipal considera que se ha incumplido el bando municipal de limpieza y desbroce de solares
El Ayuntamiento de Benavente denunciará a los propietarios del solar en el que ayer se declaró un incendio de matorral, situado entre la Vía del Canal y la carretera de Los Salados, al considerar que han incumplido el bando municipal de limpieza y desbroce de solares.
Según ha informado el Ayuntamiento, la parcela no cumplía con la obligación de mantenerse en las debidas condiciones de limpieza, por lo que se tramitará una denuncia contra sus propietarios.
Asimismo, el Ayuntamiento ha anunciado que repercutirá a los titulares del solar los gastos derivados de la intervención del Parque de Bomberos de Benavente, cuyos efectivos trabajaron en la extinción del incendio junto a agentes forestales.
El incendio, que generó una importante columna de humo y obligó a la Policía Local a regular el tráfico en la Vía del Canal debido a la reducción de la visibilidad, está siendo objeto de investigación.
- Desaparece en Burganes de Valverde y lo localizan horas después en el interior de una nave abandonada
- Un plaga de 'saltahojas' obliga a fumigar con drones cultivos de maíz en el Valle del Tera
- La Confederación Hidrográfica autoriza la instalación permanente de la plaza de toros portátil de Castrogonzalo en zona inundable
- Resulta lesionada al impedir que un hombre golpeara a su pareja en Benavente: ahora el delito ha prescrito
- Cunquilla de Vidriales, a punto de arder: los vecinos sofocan un incendio en el casco urbano
- Un hombre de unos 40 años, herido en un accidente con un camión
- La hora en que murió Cecilia
- Un ciclista acaba debajo de un coche tras sufrir un accidente en Camarzana de Tera