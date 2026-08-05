Una semana para no quedarse en casa en Fuentes de Ropel
La programación incluye ludoteca infantil, encuentro literario con Elvira Rodríguez Labrador, encuentro intergeneracional, sesión musical nocturna, marcha BTT y baile con concurso de disfraces
La Asociación Cultural Iniciativas Ropelanas de Fuentes de Ropel, la más numerosa de la provincia de Zamora, vuelve a proponer para esta semana una programación pensada para vecinos y visitantes con iniciativas que buscan favorecer la convivencia y la participación de personas de todas las edades.
Los más pequeños son los protagonistas de la ludoteca que se desarrolla en el Salón Municipal de la calle Las Balas bajo la dirección de Alba. El lunes comenzó con juegos, el martes estuvo dedicado a las manualidades y este miércoles las actividades giran en torno a la creatividad. La programación infantil finalizará el viernes con una jornada de propuestas lúdicas. La ludoteca se celebra de 12.30 a 14.00 horas, excepto los lunes, cuando el horario es de 11.00 a 12.15 horas.
La agenda continuará mañana, jueves 6 de agosto, con una miniferia del libro que contará con la participación de la escritora Elvira Rodríguez Labrador. El encuentro, dirigido a las personas mayores, comenzará a las 21.30 horas en la calle de los bares.
Esa misma noche llegará uno de los momentos más esperados para el público joven con la V Fiesta Joven. El frontón municipal acogerá, desde las doce y media de la madrugada, las sesiones de Adez, Chuki, Hache, Karl ox y Nere SG.
El viernes, de 10.30 a 13.00 horas, el Centro de Día será escenario de un taller de memoria y reminiscencias impartido por la neuropsicóloga Marián del Hoyo y el psicólogo Raúl Casasula. La actividad incluirá estimulación cognitiva, terapia de reminiscencias, psicoestimulación, grupos de conversación y otras dinámicas orientadas a ejercitar la memoria.
La programación semanal también reserva espacio para el entretenimiento con el Bingo Loco Musical, previsto el viernes a las 23.00 horas y conducido por el DJ Adrianín Farán, conocido como el Bingo del Genijo. El fin de semana se completará con la IX Marcha BTT del sábado y el baile con concurso de disfraces del domingo, poniendo el broche a varios días de actividad en Fuentes de Ropel.
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