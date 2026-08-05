La placa que rinde homenaje a dos represaliados vuelve al cementerio de Castrogonzalo este jueves

La recolocación de la placa homenaje a los dos represaliados Froilán Vecino Vasco, vecino de Fuentes de Ropel, y Esteban Zamora Martín, de Castrogonzalo, ya tiene fecha. Será este jueves 6 de agosto, a las 11.00 horas, en el cementerio de Castrogonzalo, donde volverá a instalarse el memorial que fue destruido durante las obras del camposanto a finales del pasado año. Un acto que permitirá recuperar el espacio de recuerdo para ambos vecinos asesinados el 18 de agosto de 1936 y que tendrá continuidad con un nuevo homenaje familiar previsto para el próximo 18 de agosto.

La placa que se instalará será la misma que ya existía anteriormente. Así lo ha confirmado Mar Espinilla (Lola Eiffel), familiar de Froilán Vecino. En la placa se puede leer: "Froilán Vecino Vasco, Esteban Zamora Martín. Fusilados el 18 de agosto de 1936, por defender sus ideales, yacen bajo este suelo. Siempre en nuestra memoria, nunca en el olvido. Apenas sabía hablar y por las calles decía: ¡Arriba la libertad!".

Para la familia, este gesto supone recuperar un reconocimiento que costó décadas conseguir. "Era algo que ya estaba hechoy vuelve a significar justicia" y así se resume el significado que tiene para los descendientes volver a contar con un lugar donde recordar a sus familiares.

Lola Eiffel recuerda además el largo recorrido hasta lograr aquel primer homenaje celebrado en 2022. "Se nos arrebató de algo que había costado 86 años conseguirlo y 4 años después es como volver a empezar. Han sido como 90 años luchando por darles una muerte digna, que ya que no podemos sacar los restos, pues por lo menos poderles rendir un homenaje y poderles llevar flores a algún sitio".

Precisamente desde aquel acto celebrado el 18 de agosto de 2022, las familias habían mantenido el acto de acudir cada año al cementerio para depositar un ramo de flores junto a la placa. "El 18 de agosto que fue el día que les asesinaron, que coincide con el asesinato de Lorca".

Aquel homenaje de 2022 fue posible tras más de un año y medio de investigación impulsada por la historiadora Chusa Izquierdo para esclarecer el paradero de ambos represaliados. Aunque sus restos permanecen enterrados en una fosa común del antiguo cementerio civil, que fue pavimentado años atrás, sus familiares optaron por instalar un memorial que sirviera como lugar de recuerdo.

Sin embargo, durante las obras de reforma del cementerio ejecutadas a finales de 2025, la placa fue destruida. Los hechos motivaron el anuncio de acciones legales por parte del Foro por la Memoria de Zamora y la posterior comparecencia de los familiares en un pleno municipal, donde el alcalde de Castrogonzalo pidió disculpas por lo ocurrido y se comprometió públicamente a restaurar el memorial en el mismo cementerio.

Con la recolocación prevista para este jueves se da cumplimiento a ese compromiso. Unos días después, el 18 de agosto, ambas familias volverán a reunirse en el cementerio para recordar a Froilán Vecino Vasco y Esteban Zamora Martín en el aniversario de su asesinato.