Gran humareda en la Vía del Canal de Benavente por un fuego que moviliza a bomberos y agentes de medio ambiente

Efectivos de los bomberos de Benavente se han movilizado para la extinción de un incendio de matorral declarado este miércoles en una finca ubicada entre la Vía del Canal y la carretera de Los Salados.

Labores de extinción del fuego. / E. P.

El incendio ha originado una gran columna de humo que, además de ser visible desde distintos puntos del entorno, ha reducido la visibilidad del tráfico a su paso por la Vía del Canal. Ante esta situación, agentes de la Policía Local se han desplazado hasta la zona para regular la circulación y garantizar la seguridad de los conductores.

Labores de extinción del fuego. / E. P.

En el operativo también han participado agentes forestales, que han realizado labores junto a los efectivos del Parque de Bomberos de Benavente para controlar y extinguir las llamas.

Fuentes señalan que una de las hipótesis que se barajan es que el incendio pudiera haber sido intencionado, si bien las causas del fuego se encuentran en investigación.