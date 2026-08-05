Gran humareda en la Vía del Canal de Benavente por un fuego que moviliza a bomberos y agentes de medio ambiente
La Policía Local regula la circulación del Tráfico, dada la reducida visibilidad en parte de la carretera de la zona
Efectivos de los bomberos de Benavente se han movilizado para la extinción de un incendio de matorral declarado este miércoles en una finca ubicada entre la Vía del Canal y la carretera de Los Salados.
El incendio ha originado una gran columna de humo que, además de ser visible desde distintos puntos del entorno, ha reducido la visibilidad del tráfico a su paso por la Vía del Canal. Ante esta situación, agentes de la Policía Local se han desplazado hasta la zona para regular la circulación y garantizar la seguridad de los conductores.
En el operativo también han participado agentes forestales, que han realizado labores junto a los efectivos del Parque de Bomberos de Benavente para controlar y extinguir las llamas.
Fuentes señalan que una de las hipótesis que se barajan es que el incendio pudiera haber sido intencionado, si bien las causas del fuego se encuentran en investigación.
- Desaparece en Burganes de Valverde y lo localizan horas después en el interior de una nave abandonada
- Un plaga de 'saltahojas' obliga a fumigar con drones cultivos de maíz en el Valle del Tera
- La Confederación Hidrográfica autoriza la instalación permanente de la plaza de toros portátil de Castrogonzalo en zona inundable
- Resulta lesionada al impedir que un hombre golpeara a su pareja en Benavente: ahora el delito ha prescrito
- Cunquilla de Vidriales, a punto de arder: los vecinos sofocan un incendio en el casco urbano
- Un hombre de unos 40 años, herido en un accidente con un camión
- La hora en que murió Cecilia
- Un ciclista acaba debajo de un coche tras sufrir un accidente en Camarzana de Tera