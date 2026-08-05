Goizueta aboga por "el trabajo diario, ante el mito de la inspiración" en la Feria del Libro de Benavente

La Feria del Libro de Benavente ha abierto este miércoles una nueva edición con Alfonso Goizueta como pregonero. El escritor, finalista del Premio Planeta 2023 con "La sangre del padre" ha sido el encargado de inaugurar oficialmente un encuentro que vuelve a convertir la ciudad en un espacio de diálogo entre autores y lectores.

El escritor, que reconoció que es la primera vez que hace un pregón, quiso centrar su discurso en lo que es la “trastienda” del escritor. “Se tiene una imagen de los escritores como muy romántica, los señores que solo fuman y están en cafés y les viene la inspiración a las tres de la mañana, pero desgraciadamente yo tengo una vida menos romántica que todo eso, tengo una vida muy rutinaria, como la de cualquier oficinista supongo, solo que al final del día el producto no es un producto de oficina, sino que tratas de acercarte a la literatura”.

Alfonso Goizueta durante su pregón en la Feria del Libro de Benavente. / E. P.

Habló de su experiencia personal a lo que "puede ser una pequeña parcela de autor". En particular se refirió a la inspiración o el bloqueo creativo. "La inspiración no viene, el bloqueo existe" e hizo un pequeño recorrido por la historia de la página en blanco. Para concluir que, en su caso, lo que funciona es el "trabajo duro". Para este joven autor "la imaginación es el cauce por el que el escritor trata de dar sentido al mundo que no entiende" y señaló que "la necesidad de contar lo que llevo dentro" forma parte de esa necesaria inspiración.

El escritor Goizueta firmando uno de sus libros, durante la Feria. / E. P.

Del contacto con lectores y librerías en la Feria del Libro señaló que "es la parte más agradecida del trabajo escritor, cuando te encuentras con el lector que ha podido acercarse a tu obra y te puede transmitir su opinión más sincera. Al final escribimos para los lectores y necesitamos estar en contacto con ellos, y estas oportunidades son las que lo favorecen".

El diputado con representantes municipales, visitando la Feria del Libro. / E. P.

En la presentación de la Feria del Libro estuvo acompañado por el diputado de Cultura, Víctor López de la Parte quien agradeció al Ayuntamiento de Benavente su apoyo al sector del libro y a los libreros de la provincia, destacando la importancia de mantener iniciativas como la Feria del Libro, que en muchas ciudades llegó a desaparecer.

López de la Parte subrayó que el sector del libro sigue generando empleo y manteniendo viva la cultura, y puso en valor también el papel de los autores, especialmente de los jóvenes, como protagonistas de la actividad literaria.

El pregonero, acompañado por la alcaldesa, el diputado de Cultura y la directora de la Biblioteca, visitando la Feria. / E. P.

También estuvo en la inauguración de la Feria del Libro la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio quien destacó que este evento ha alcanzado en los últimos años un nivel de excelencia gracias al trabajo continuo por mejorarla. Además, puso en valor la elección del pregonero de esta edición, Alfonso Goizueta, como un referente entre los autores jóvenes. Asensio señaló que la feria es una oportunidad para acercar la cultura y la literatura a todos, especialmente a los más jóvenes, y reivindicó el apoyo a los libreros, que encuentran en este evento un espacio para promocionar su actividad y mejorar sus ventas. Por último, invitó a benaventanos y visitantes a disfrutar de las actividades programadas durante estos días.

En la representación municipal no faltó la concejala de Cultura y la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Martín, así como otros ediles del PSOE.

Ediciones Velasco, presente en esta Feria un año más. / E. P.

La primera jornada incluyó además la apertura de la exposición "Ángeles, el equilibrio de Miguel Delibes" en el Centro Cultural Soledad González, la presentación de "El sueño de Troya", las últimas novelas de Elena Garquín y el libro de Alberto Blanco Rubio, así como una sesión de firmas y el recital "Racial. Poesía y baile".