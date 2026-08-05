Bretó comienza un intenso programa con la II Feria de Artesanía, el campamento urbano o la carrera solidaria

Agosto vuelve a ser un mes de intensa actividad en Bretó gracias al programa impulsado por la Asociación Cultural Montes Negros, en colaboración con el Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas de Quintos con actividades pensadas para implicar a vecinos y visitantes de todas las edades y reforzar la vida del pueblo a través de actividades culturales, deportivas, solidarias y de recuperación del patrimonio.

Entre las propuestas que la organización quiere destacar está la jornada de astronomía del próximo viernes. La tarde comenzará con un taller familiar divulgativo, con inscripción previa, y continuará por la noche con una observación guiada mediante telescopio en Las Eras, una actividad gratuita y abierta a todas las personas interesadas.

Otro de los momentos señalados será la XII Carrera Solidaria, prevista para el domingo 9 de agosto. Todo lo recaudado se destinará a la Fundación Martín Álvarez Muelas para apoyar la investigación del DIPG, el cáncer cerebral más frecuente en la infancia, una iniciativa con la que la asociación espera lograr la mayor participación posible.

Cartel de la XII Carrera-Marcha a favor de la Fundación Martín Álvarez Muelas. / .

El martes 11 llegará la II Feria de Artesanía de Bretó, que repite después de la buena acogida obtenida en su primera edición. La plaza reunirá puestos de exposición y venta de productos artesanos, además de un taller de creación de imanes con piedra pintada y otro dedicado a la extracción de miel.

La programación también mantiene otras iniciativas que están teniendo una excelente respuesta, como los paseos matinales por los alrededores del pueblo o la jornada de limpieza del entorno. A ello se suma el campamento urbano y varias propuestas nacidas del trabajo que la asociación desarrolla desde abril para conservar la memoria colectiva de Bretó mediante encuentros intergeneracionales en los que se comparten recuerdos, personajes, costumbres, aromas y vivencias del pueblo, dejando además un archivo grabado para el futuro.

Un paseo matinal realizado este verano. / E. P.

Fruto de ese trabajo llegará el 16 de agosto la recuperación del tradicional ramo, una costumbre que llevaba 23 años sin celebrarse y que volverá a la iglesia con un grupo de doce personas encargadas de cantarlo mientras acompaña un ramo dedicado al Corazón de Jesús cubierto de rosquillas, que posteriormente serán sorteadas para recaudar fondos destinados a futuras actuaciones de conservación del templo.

Una de las rutas matinales ya realizada en Bretó. / Cedida

El programa culminará el 21 de agosto con una jornada dedicada al folclore, que incluirá un taller de iniciación a las jotas, una exposición de indumentaria tradicional y un homenaje al dulzainero Valeriano Romero y a sus hijos, con el propósito de acercar su legado a las nuevas generaciones y reconocer la huella que dejaron durante décadas en los pueblos de la comarca.