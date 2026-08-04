Más de una treintena de comercios del centro participan en la Noche en Blanco el viernes 7
La fiesta veraniega comienza a las 21 horas hasta la media noche y cuenta con variedad de comercios locales que ofertan artículos de moda textil, zapatos, productos de herbolario, librería o complementos
Más de una treinta de comercios de la zona centro de Benavente se suman este año a un cita anual ineludible del calendario estival, la "Noche en Blanco" que tendrá lugar el próximo viernes día 7. Es la fiesta veraniega del comercio local, en la que los establecimientos participantes abrirán las puertas de sus negocios, decorarán sus locales y junto a la música y alguna sorpresa más, generarán un gran ambiente por las céntricas calles.
La "Noche en Blanco" arranca a las 21 horas hasta la medianoche. La fiesta del comercio se concentrará en las calles La Rúa, Herreros, Plaza de Santa María, Doctor García Muñoz, Sancti Spiritus, Plaza de La Madera y Ronda Rancha y contará con una gran variedad de establecimientos donde podrán encontrar moda, zapatos, complementos, productos de herbolario, librerías e incluso productos de droguería.
La fiesta de la ‘Noche en Blanco’ ofrecerá ofertas dentro de sus establecimientos con el objetivo de acercar el producto local a todas las personas que visitan la ciudad durante estos días.
La concejala de Comercio, Sara Casquero, ha animado a todos a participar en la "Noche en Blanco" donde podrán encontrar productos de primera calidad y disfrutar de un ambiente festivo e inmejorable.
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