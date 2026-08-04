Treinta denuncias por no mantener limpios y desbrozados solares en Benavente
El Ayuntamiento ha tramitado un total de 92 informes sobre solares y viviendas que requerían actuaciones de limpieza y vegetación, desde la finalización del plazo establecido en el Bando Municipal de Limpieza de Solares
El Ayuntamiento de Benavente ha tramitado un total de 92 informes sobre solares y viviendas que requerían actuaciones de limpieza y vegetación, desde la finalización del plazo establecido en el Bando Municipal de Limpieza de Solares. Según explica la administración municipal la Policía Local ha seguido realizando trabajo de vigilancia y estos informes “evidencian el exhaustivo seguimiento que se está llevando a cabo en todo el municipio, del que se han derivado diferentes informes por incumplimientos detectados”. Para el Ayuntamiento “los datos de este año reflejan un importante esfuerzo de control y seguimiento que está permitiendo obtener mejores resultados en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los propietarios”.
Toda esta labor inspectora tiene su correspondiente tramitación administrativa. Cada una de las incidencias detectadas da lugar a la apertura y gestión de los oportunos expedientes de orden de ejecución y sanción, así como al posterior control del cumplimiento de los requerimientos efectuados. Además, hasta la fecha se han formulado 30 denuncias por incumplimiento del Bando de Limpieza de Solares.
Asegura el Ayuntamiento que "este año se está consiguiendo que un mayor número de propietarios proceda a la limpieza de sus parcelas tras los requerimientos municipales, con la mejora progresiva del estado general de los solares del municipio y la reducción de los riesgos derivados de la acumulación de vegetación, especialmente durante la época estival".
Solares municipales
Asegura el Ayuntamiento que la Concejalía de Medio Ambiente ha llevado a cabo más del 70% de limpieza de los solares municipales, "pese a las dificultades ocasionadas por la avería temporal del tractor municipal, que obligó a reorganizar los trabajos sin detener las actuaciones previstas y las que se han llevado a cabo manualmente".
El Ayuntamiento mantendrá las inspecciones, la tramitación de expedientes y el seguimiento de los requerimientos realizados, con el objetivo de incrementar el número de solares limpios y garantizar "adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y conservación en todo el municipio".
- Falso técnico de la Junta detenido en Benavente por estafas a personas mayores en sus domicilios
- Desaparece en Burganes de Valverde y lo localizan horas después en el interior de una nave abandonada
- Un plaga de 'saltahojas' obliga a fumigar con drones cultivos de maíz en el Valle del Tera
- La Confederación Hidrográfica autoriza la instalación permanente de la plaza de toros portátil de Castrogonzalo en zona inundable
- Resulta lesionada al impedir que un hombre golpeara a su pareja en Benavente: ahora el delito ha prescrito
- Cunquilla de Vidriales, a punto de arder: los vecinos sofocan un incendio en el casco urbano
- La hora en que murió Cecilia
- Un ciclista acaba debajo de un coche tras sufrir un accidente en Camarzana de Tera