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Treinta denuncias por no mantener limpios y desbrozados solares en Benavente

El Ayuntamiento ha tramitado un total de 92 informes sobre solares y viviendas que requerían actuaciones de limpieza y vegetación, desde la finalización del plazo establecido en el Bando Municipal de Limpieza de Solares

Estado de un solar de Benavente, en una imagen de archivo.

Estado de un solar de Benavente, en una imagen de archivo. / E. P.

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Eva Ponte

El Ayuntamiento de Benavente ha tramitado un total de 92 informes sobre solares y viviendas que requerían actuaciones de limpieza y vegetación, desde la finalización del plazo establecido en el Bando Municipal de Limpieza de Solares. Según explica la administración municipal la Policía Local ha seguido realizando trabajo de vigilancia y estos informes “evidencian el exhaustivo seguimiento que se está llevando a cabo en todo el municipio, del que se han derivado diferentes informes por incumplimientos detectados”. Para el Ayuntamiento “los datos de este año reflejan un importante esfuerzo de control y seguimiento que está permitiendo obtener mejores resultados en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los propietarios”.

Toda esta labor inspectora tiene su correspondiente tramitación administrativa. Cada una de las incidencias detectadas da lugar a la apertura y gestión de los oportunos expedientes de orden de ejecución y sanción, así como al posterior control del cumplimiento de los requerimientos efectuados. Además, hasta la fecha se han formulado 30 denuncias por incumplimiento del Bando de Limpieza de Solares.

Asegura el Ayuntamiento que "este año se está consiguiendo que un mayor número de propietarios proceda a la limpieza de sus parcelas tras los requerimientos municipales, con la mejora progresiva del estado general de los solares del municipio y la reducción de los riesgos derivados de la acumulación de vegetación, especialmente durante la época estival".

Solares municipales

Asegura el Ayuntamiento que la Concejalía de Medio Ambiente ha llevado a cabo más del 70% de limpieza de los solares municipales, "pese a las dificultades ocasionadas por la avería temporal del tractor municipal, que obligó a reorganizar los trabajos sin detener las actuaciones previstas y las que se han llevado a cabo manualmente".

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El Ayuntamiento mantendrá las inspecciones, la tramitación de expedientes y el seguimiento de los requerimientos realizados, con el objetivo de incrementar el número de solares limpios y garantizar "adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y conservación en todo el municipio".

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