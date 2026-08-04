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Programación del Grupo de Teatro Crisol

El teatro, una red de amistad y encuentro entre pueblos en la comarca de Benavente

Dirigido por José Luis Cardó, el grupo de teatro Crisol reúne a personas de San Cristóbal y Matilla, que han encontrado en el escenario una forma de convivencia, ocio y participación. Mañana actúan en Manganeses.

Grupo de Teatro Crisol de San Cristóbalm durante su actuación en Matilla. | E. P.

Grupo de Teatro Crisol de San Cristóbalm durante su actuación en Matilla. | E. P.

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Eva Ponte

San Cristóbal de Entreviñas

San Cristóbal de Entreviñas vuelve a demostrar que la actividad cultural puede convertirse también en una herramienta para fortalecer la convivencia. El grupo de teatro Crisol, dirigido por José Luis Cardó, vive uno de sus veranos más ilusionantes mientras lleva la obra "Tic Toc" a diferentes localidades de la provincia, acumulando funciones y la respuesta positiva del público.

La experiencia se ha convertido para los integrantes de esta agrupación en un espacio de encuentro en el que compartir inquietudes y ganas de participar en la vida social de sus pueblos. Los ensayos se desarrollan en el Centro de Día de San Cristóbal de Entreviñas, donde el grupo se reúne al menos tres veces por semana para preparar cada representación.

La formación está integrada por siete actores, además del director y varias colaboradoras que se encargan de la música y las luces, según explican. A los integrantes que ya contaban con experiencia teatral en San Cristóbal se han sumado nuevos participantes, entre ellos vecinos vinculados a Matilla. Esa incorporación ha contribuido a ampliar el proyecto y a reforzar su carácter comarcal.

Agradeciendo la acogida del público. | E. P.

Agradeciendo la acogida del público. | E. P.

Las edades de los participantes son variadas, aunque actualmente los más jóvenes rondan los cuarenta años. La elección de las obras corre a cargo de José Luis Cardó, que posteriormente consulta la propuesta con los actores. El objetivo es encontrar historias que resulten entretenidas y que permitan la participación de todos. Uno de los últimos en incorporarse fue Juan Carlos Sobas. Su llegada surgió tras participar junto a Rosa en un pequeño sainete representado en Matilla. Aquella actuación gustó tanto que terminó abriéndole las puertas de Crisol. Desde entonces forma parte de una iniciativa que, según reconoce, le ha permitido compartir tiempo y afición con otras personas.

Crisol afronta ahora un intenso mes de agosto. La compañía actuará:

  • Mañana día 5 en Manganeses de la Polvorosa
  • El día 7 en Valdescorriel
  • El 10 en Pinilla de Toro
  • El 14 o 15 de agosto volverá a subir al escenario en San Cristóbal de Entreviñas
  • El 21 llegará a Villanueva del Campo
  • El 23 pondrá rumbo a Maire de Castroponce.

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Una agenda que permitirá seguir llevando el teatro a distintos rincones de la comarca de Los Valles y reforzando esos espacios de convivencia que nacen de cada función.

Los actores y actrices tras la función.

Los actores y actrices tras la función. / E. P.

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