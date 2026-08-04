PP-Vox Benavente sostienen que son "las cuentas saneadas" las que permiten afrontar necesidades sin préstamos

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente de PP-Vox rechaza las críticas de Izquierda Unida a la modificación presupuestaria número 13/2026 y sostiene que responde a nuevas necesidades surgidas durante el ejercicio, financiadas gracias a la situación económica del Consistorio y no a una falta de planificación.

El Ejecutivo asegura que, pese al incremento de los costes de la energía, los materiales y la mano de obra, el Ayuntamiento cerró 2025 con un remanente de tesorería para gastos generales de 2.281.399,86 euros y un superávit superior a 241.000 euros, "lo que permite atender nuevos gastos sin recurrir al endeudamiento".

Además, afirma que estos resultados "son consecuencia de una gestión económica que ha cumplido de forma continuada con los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto". En este sentido, contrapone esta situación a la de los anteriores mandatos, cuando, según indica, "se incumplieron esos principios en varias ocasiones y se formalizaron alrededor de ocho millones de euros en préstamos". También destaca que "la deuda municipal se encuentra en su nivel más bajo de las dos últimas décadas y que durante el actual mandato no se ha solicitado ningún préstamo".

Modificación presupuestaria

Respecto a la modificación presupuestaria, el Equipo de Gobierno señala que la Memoria de Alcaldía justifica cada uno de los suplementos de crédito, que suman 381.900 euros financiados con cargo al remanente de tesorería.

Las partidas incluyen:

11.000 euros para adaptar la jornada y retribución del personal del Servicio de Extinción de Incendios;

38.500 euros para mantenimiento del alumbrado y renovación de mobiliario;

37.000 euros para garantizar la futura licitación de la guardería y la continuidad del servicio de puntos limpios;

25.000 euros para actuaciones de promoción turística vinculadas a la designación de Benavente como Punto Oficial de Observación del eclipse solar;

165.000 euros para la aportación a la Mancomunidad ETAP Benavente y Los Valles por el nuevo modelo de gestión del abastecimiento de agua;

8.000 euros para la liquidación de las obras de las pistas de pádel;

2.400 euros para un nuevo programa de bailes de salón dirigido a personas mayores;

95.000 euros para gratificaciones y horas extraordinarias en Policía Local, Bomberos, Recogida de Basuras, Limpieza Viaria y Deportes, "con el fin de cubrir el déficit temporal de personal y garantizar la prestación de servicios esenciales".

Sobre la partida de 25.000 euros destinada al eclipse solar, el equipo de Gobierno sostiene que no pudo incluirse en el presupuesto de 2025 porque Benavente fue designada Punto Oficial de Observación en la primavera de 2026, lo que hizo necesario habilitar crédito para organizar actividades de promoción y dinamización turística. "Resulta evidente que Izquierda Unida prefiere ignorar estos datos objetivos para mantener un discurso político alejado de la realidad", afirma.

El Ejecutivo concluye que esta modificación presupuestaria evidencia que el Ayuntamiento dispone de unas cuentas saneadas, cumple la normativa económica, continúa reduciendo la deuda y cuenta con recursos suficientes para atender necesidades sobrevenidas y mantener los servicios municipales.