Un hombre de unos 40 años, herido en un accidente con un camión

Durante el mediodía de este 4 de agosto se producía a las afueras de Ayóo de Vidriales un accidente en el que salió herido el conductor de un camión.

El siniestro se habría producido al volcar el vehículo en la continuación de la calle Los Negrillos, en las inmediaciones de la localidad. El varón está consciente y en principio herido leve. Refiere dolor en un brazo, por lo que ha necesitado asistencia médica.

Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil de Tráfico y una unidad de Emergencias Sanitarias - Sacyl.