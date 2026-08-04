Def Con Dos lleva a Camarzana de Tera el directo del 30 aniversario de "Alzheimer"

El Camarzius Fest sumará este 8 de agosto una de las actuaciones más destacadas de su programación con la presencia de Def Con Dos, que llegará a Camarzana de Tera dentro de la gira con la que celebra el treinta aniversario de Alzheimer, uno de los trabajos más representativos de su trayectoria.

La banda ofrecerá un concierto en el que interpretará Alzheimer siguiendo el orden original del disco, publicado en abril de 1995, y completará el repertorio con una selección de algunos de los temas más destacados de su carrera.

Considerado un álbum decisivo para el grupo, Alzheimer supuso la quinta referencia discográfica de Def Con Dos y el trabajo con el que consiguió llegar al público mayoritario. Su combinación de rap, metal y punk, junto con una mirada crítica hacia la sociedad española de los años noventa, convirtió este lanzamiento en una obra de referencia que, según destaca la propia formación, mantiene intacta su vigencia tres décadas después.

La gira conmemorativa está recorriendo diferentes escenarios del país con una respuesta muy positiva por parte del público. Las actuaciones celebradas hasta ahora han registrado una gran acogida, con una sucesión de llenos en salas y una destacada presencia en festivales. Durante el concierto sonarán algunos de los temas más reconocidos de aquel trabajo, entre ellos "La culpa de todo la tiene Yoko Ono", "Pánico a una muerte ridícula", "Mi reino por un poco de caballo" o "Pégale al ruido '95'", además del resto de canciones que componen el álbum en su orden original.

Tras pasar por ciudades como Sevilla, Madrid, Bilbao, Vitoria o Barcelona, Def Con Dos hará parada en Camarzana de Tera para acercar al público del Camarzius Fest un espectáculo concebido para conmemorar los treinta años de un disco que superó ampliamente las cien mil copias vendidas y que continúa ocupando un lugar destacado dentro de la historia del punk metal rap metal en España.