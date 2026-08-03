San Pedro de Ceque, convertido en lienzo: exposición del artista vasco Karlos Berrizbeitia

El artista Karlos Berrizbeitia, natural de Bilbao, expone durante la Semana Cultural de San Pedro de Ceque. El conjunto de obras, que también se encuentra a la venta, consta de una colección de pinturas y esculturas cerámicas realizadas a alta y baja temperatura, inspiradas en diferentes escenarios de la vida cotidiana del entorno rural de Bilbao y también en el propio municipio de San Pedro de Ceque.

En sus lienzos pueden apreciarse paisajes de bosques y montes, así como representaciones costumbristas de las calles de San Pedro de Ceque, como, por ejemplo, músicos tocando durante las fiestas del pueblo.

Exposición en San Pedro de Ceque. / C. F.

En cuanto a sus esculturas, la muestra ofrece una gran variedad de piezas. Pueden verse animales, máscaras que recuerdan a las clásicas máscaras del teatro griego, figuras de ancianos del entorno rural, osos, ardillas, un híbrido entre una mujer y un violín e, incluso, una representación de la Torre de Babel.

Además, la exposición incluye gorras personalizadas con diferentes motivos y tejas convertidas en lienzos para sus creaciones. La originalidad de Berrizbeitia llega incluso a utilizar sartenes como soporte para expresar su arte.

El artista explica que solo ha traído una pequeña muestra de toda su obra y asegura que su trayectoria artística comenzó desde muy joven: “Llevo toda la vida. Empecé con mi padre y he ido perfeccionándome con el tiempo”.

Su inspiración

“Depende del momento. Veo algo que me gusta y lo pinto. Por ejemplo, me encanta ir al monte, así que plasmo los paisajes que veo. También pinto a gente que conozco, como pastores. Busco las posturas y, a partir de ahí, surge una obra. Aunque no siempre tengo ganas de pintar, depende del momento”, explica cuando le preguntamos sobre su inspiración.

Karlos Berrizbeitia expresa que su mayor deseo es que la cultura siga viva y que este tipo de iniciativas continúen celebrándose. Sin embargo, reconoce que el arte es muy difícil como medio de vida: “A la gente le gusta ver la cultura, pero es muy difícil que compren”, por lo que considera esta actividad más un hobby que una profesión.

Noticias relacionadas

La exposición permanecerá abierta al público el martes 4 de 19.00 a 21.00 horas y el miércoles de 12.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas, con entrada libre.