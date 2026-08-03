Programación completa de las actividades especiales con motivo del eclipse en Benavente

El próximo 12 de agosto tendrá lugar en la provincia un evento excepcional, el eclipse solar. Para conmemnorar este momento histórico, el programa "Zamora Eclipsa" trae una serie de actividades con la intención de recordar este momento para siempre.

Programación completa en Benavente

La programación en Benavente ya dio comienzo el 31 de julio con el planetario móvil que se mantendrá hasta el viernes 7 de agosto, cuando darán comienzo las demás actividades. Ese mismo mediodía tendrá lugar el cuentacuentos infantil y se culminará la jornada a las 20.30 con la charla 'El eclipse del 12 de agosto'.

Al día siguiente, 8 de agosto, se celebrará el taller de actividades en torno al eclipse (11.30 horas), seguido del cuentacuentos infantil (12.30 horas), y por la noche tendrán lugar el espectáculo de drones (22.15 horas), el paseo por La Mota y el concierto de La Última Legión.

El lunes 10 de agosto también se realizarán talleres en torno al eclipse (11.30 horas y 12.00 horas 'El secreto de la luna'), además de la charla 'Nociones básicas para fotografiar el eclipse' y el espectáculo de circo 'Malabaqué' por la noche.

El martes 11 seguirá a los talleres el café filosófico y el taller 'Viaje Astral', a partir de las 11.30 horas. Se cerrará la jornada con la charla 'El eclipse del 12 de agosto' y el cine de verano.

El día grande, 12 de agosto, tendrá lugar de nuevo el taller 'El secreto de la Luna', a las 12.00 horas, seguido de la observación del eclipse, programada a partir de las 19.00 horas, y para culminar 'Órbita Sonora', concierto con artistas benaventanos y zamoranos.