Jóvenes de todo el país se implican en Benavente en una experiencia de compromiso y convivencia

El compromiso, la convivencia y el aprendizaje compartido son la base del campo de voluntariado de dinamización rural ‘Dinamiza Benavente’, una propuesta impulsada por el Ayuntamiento de Benavente, a través de la Concejalía de Juventud y el Punto Joven, y la empresa Veintytress, que durante quince días reúne a 22 jóvenes procedentes de distintos puntos de España para trabajar codo con codo con entidades locales y compartir experiencias con la población.

La iniciativa busca fomentar la participación, reforzar el vínculo con los vecinos y vecinas, poner en valor el medio rural y desarrollar proyectos sostenibles que dejen huella tanto entre quienes participan como entre los habitantes con los que compartirán estas jornadas; y convierte el voluntariado en una herramienta para fortalecer el tejido social, promover valores de participación y ofrecer una imagen cercana y comprometida del medio rural entre quienes han elegido Benavente para dedicar parte de su verano al servicio de los demás.

Entre los objetivos del programa figuran la creación de actividades intergeneracionales, el apoyo a iniciativas relacionadas con la sostenibilidad y la promoción del patrimonio, la colaboración con asociaciones y colectivos locales, la dinamización de espacios públicos y el impulso de propuestas creativas que contribuyan al desarrollo del municipio. Todo ello se completa con una inmersión en la riqueza histórica, natural y cultural de Benavente, convirtiendo la experiencia en una oportunidad de crecimiento personal y de conocimiento de la realidad rural.

Actividad con la AECC

En este lunes han participado en la primera actividad social desarrollada junto a la Asociación Española Contra el Cáncer, dentro del Campamento Urbano Ciudad de Benavente. La actividad ha desarrollado una yincana saludable diseñada para acercar a los más pequeños la importancia de adquirir hábitos de vida beneficiosos de una forma participativa y divertida.

Desde la asociación explican que la actividad se enmarca en el trabajo de prevención y promoción de la salud que realizan con población infantil y juvenil. "Lo que hemos hecho ha sido estructurarlo de una manera que resultase lúdica para que los niños pudieran aprender jugando". Para ello prepararon cinco dinámicas diferentes centradas en la identificación de hábitos saludables y de aquellos que no lo son.

Campo de Voluntariado en la zona del Prado de las Pavas con los niños del campamento urbano. / Cedida

Las pruebas han incluido ejercicios de memoria, juegos de mímica y una carrera en la que los participantes debían reconocer conductas positivas, como mantener una alimentación equilibrada, practicar ejercicio físico o cuidar de los demás, así como identificar otras perjudiciales, entre ellas el sedentarismo, el consumo de tabaco o determinados hábitos alimentarios. La actividad concluyó con una dinámica destinada a fomentar la ayuda mutua, en la que cada niño compartió una acción con la que considera que puede ayudar a otras personas. "Ha sido también muy emotiva", señalan desde la AECC.

Los 22 integrantes del campo de voluntariado han desempeñado un papel protagonista durante toda la mañana. Cada uno de ellos asumió la responsabilidad de coordinar una de las dinámicas, colaborando estrechamente con los profesionales y voluntarios de la asociación. "Han prestado un apoyo inmenso y cada uno se ha encargado de una actividad. Ha sido muy bonito porque también ha sido una manera de intercambiar roles en un ambiente intergeneracional", explican.

La responsable de la actividad destaca además el valor que supone acercar el voluntariado a adolescentes de entre 16 y 17 años. "Muchas veces el voluntario de la asociación es más mayor y contar con personas de esta edad, que conozcan la labor que hacemos, que participen y que además se lo hayan pasado fenomenal, ha sido muy chulo". Ese contacto directo permite también dar a conocer las diferentes formas de colaboración existentes dentro de la entidad y despertar el interés de futuros voluntarios.

Campo de Voluntariado en el Centro de Educación Vial de Benavente. / Cedida

Antes del inicio de la yincana también hubo un espacio para hablar con los niños sobre el cáncer, resolver dudas y desmontar falsas creencias. "Les preguntamos qué era para ellos el cáncer para derribar esos mitos con información y explicarles los diferentes tratamientos que existen". La responsable reconoce que los más pequeños mostraron una gran curiosidad y formularon numerosas preguntas, lo que permitió abordar con naturalidad aspectos como los efectos secundarios de la quimioterapia y relacionar posteriormente esos contenidos con la importancia de mantener hábitos saludables que contribuyan a prevenir la enfermedad.

Otras actividades

Tras esta primera experiencia, el programa continuará en los próximos días con nuevas actividades junto a diferentes entidades del municipio. Los participantes visitarán las instalaciones de INTRAS y ASPROSUB para compartir distintas iniciativas con sus usuarios, también colaborarán con voluntarios de ADIBE (Asociación de Diabetes de Benavente) en la realización de pruebas de glucosa en sangre, tras conocer la diabetes, realizar un taller sobre la lectura de las etiquetas de los alimentos y acercarse a la actividad de la asociación. Y con Cruz Roja Benavente.

En el cronograma tienen prevista también la colaboración con la Residencia Los Valles, participarán en trabajos de mejora de espacios públicos mediante la pintura de las vallas de la locomotora de La Pradera y tomarán parte en las propuestas organizadas con motivo del Día Internacional de la Juventud, entre ellas la apertura nocturna de las piscinas municipales, una jornada de footbowling, hinchables acuáticos y una visita guiada por el patrimonio de Benavente, que incluirá la ermita de la Soledad.