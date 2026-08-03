IU Benavente plantea sus reparos a la última modificación presupuestaria

El Grupo Municipal de IU en Benavente ha trasladado varias consideraciones sobre la modificación presupuestaria número 13/2026, correspondiente a un suplemento de crédito para gasto corriente y gasto de inversión financiado con remanente de tesorería para gastos generales.

Según explica la formación, en esta modificación se han retirado las aplicaciones correspondientes a productividades, por un importe de 20.350 euros, de los que 15.700 euros corresponden a productividades y 4.350 euros a Seguridad Social. IU indica que esta retirada se produce tras el informe de Intervención, al considerar que dichas cantidades no estaban justificadas.

Con este cambio, la modificación presupuestaria pasa de 435.250 euros a 414.900 euros. IU señala que el remanente de tesorería para gastos generales procedente de la liquidación de 2025, situado en 2,28 millones de euros, quedaría reducido tras este suplemento hasta alrededor de 700.000 euros.

La formación considera que la modificación refleja un incumplimiento del presupuesto de 2026 al no haberse consignado crédito suficiente para atender determinadas necesidades que, según IU, ahora se presentan como sobrevenidas.

Desde el grupo municipal explican que se financiarán gastos de naturaleza no financiera correspondientes a los capítulos 1, 2 y 6 del presupuesto mediante una modificación de las previsiones iniciales de ingresos de naturaleza financiera del capítulo 8, por un importe de 414.900 euros. IU sostiene que esta operación genera una situación de déficit inicial por esa misma cantidad e incide negativamente en la estabilidad presupuestaria y en la regla de gasto.

Suplementos que comparte

IU indica que solo comparte algunos de los suplementos incluidos en la modificación, entre ellos los destinados a conservación de alumbrado y mobiliario, con 38.000 euros, programas de guardería, con 25.000 euros, y medio ambiente, con 12.000 euros, hasta la entrada en vigor de los nuevos contratos. También considera adecuados los 165.000 euros previstos para la Mancomunidad ETAP Benavente y Los Valles, aunque apunta que este asunto deberá abordarse más adelante en relación con la subrogación de la gestión de Acuaes a Somacyl y sus efectos en los ayuntamientos.

La formación incluye además entre las partidas que comparte los 8.000 euros para pistas de pádel y los 2.400 euros destinados al programa de tercera edad.

Respecto al resto de aplicaciones contempladas en la modificación, IU cuestiona la inclusión de 103.000 euros en gratificaciones por servicios extraordinarios de policía, bomberos, servicio de basuras y limpieza viaria y deportes, junto con otros 25.000 euros en horas extras, que suman 128.000 euros. La formación pregunta si “no decía el Sr. Salvador -en la oposición- que había personal suficiente”.

También muestra su sorpresa por los 11.000 euros destinados a retribuciones del servicio de bomberos y señala que “lo que negaban hasta ayer, ahora lo apliquen”.

Por último, IU critica la previsión de 25.000 euros para el programa de Turismo relacionado con el eclipse. La formación considera que existe “una falta de programación y previsión absolutas” y sostiene que esta actuación debería haber estado incluida en el presupuesto de 2026, al recordar que durante 2025 se anunció la presencia de Benavente como Punto Oficial tanto en FITUR como en INTUR.