Un ciclista resulta herido en una colisión con un turismo en este pueblo de Zamora

Un ciclista ha resultado herido este lunes en un accidente de tráfico registrado en Castropepe. El suceso se produjo a las 12:46 horas en la calle de la Resurrección, donde ha tenido lugar una colisión entre un turismo y una bicicleta, según los datos facilitados por el Servicios 1-1-2 de Emergencias de Castilla y León.

Según la información facilitada, se solicitó asistencia para el ciclista, un varón de unos 30 años, que se encontraba consciente y refería lesiones en las piernas.

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Hasta el lugar fueron movilizados efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió asistencia para atender al herido.