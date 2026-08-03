Un ciclista resulta herido en una colisión con un turismo en este pueblo de Zamora
El accidente se ha producido en Castropepe y el herido, un varón de unos 30 años, ha sido atendido por los servicios sanitarios
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Un ciclista ha resultado herido este lunes en un accidente de tráfico registrado en Castropepe. El suceso se produjo a las 12:46 horas en la calle de la Resurrección, donde ha tenido lugar una colisión entre un turismo y una bicicleta, según los datos facilitados por el Servicios 1-1-2 de Emergencias de Castilla y León.
Según la información facilitada, se solicitó asistencia para el ciclista, un varón de unos 30 años, que se encontraba consciente y refería lesiones en las piernas.
Hasta el lugar fueron movilizados efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió asistencia para atender al herido.
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