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Un ciclista resulta herido en una colisión con un turismo en este pueblo de Zamora

El accidente se ha producido en Castropepe y el herido, un varón de unos 30 años, ha sido atendido por los servicios sanitarios

Ambulancias del servicio de Emergencias 112

Ambulancias del servicio de Emergencias 112 / Cedida

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Un ciclista ha resultado herido este lunes en un accidente de tráfico registrado en Castropepe. El suceso se produjo a las 12:46 horas en la calle de la Resurrección, donde ha tenido lugar una colisión entre un turismo y una bicicleta, según los datos facilitados por el Servicios 1-1-2 de Emergencias de Castilla y León.

Según la información facilitada, se solicitó asistencia para el ciclista, un varón de unos 30 años, que se encontraba consciente y refería lesiones en las piernas.

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Hasta el lugar fueron movilizados efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió asistencia para atender al herido.

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