Arde Croya enciende la fiesta

Las fiestas patronales de San Cayetano han llenado de actividad Santa Croya de Tera durante toda la semana con una programación pensada en todas las edades. Desde el martes, el municipio ha acogido juegos infantiles, hinchables, cine al aire libre, fiestas de la espuma, concursos y diferentes actuaciones musicales que han animado las noches estivales.

El chupinazo del viernes dio el pistoletazo de salida oficial a las celebraciones, que también han contado con charangas, el tradicional concurso de paellas, concursos de disfraces, actividades populares y deportivas, además de los actos religiosos en honor a San Cayetano, con la misa y la procesión como citas centrales de la programación.

Arde Croya

El momento más esperado llegó en la noche del sábado con la celebración de la segunda edición del Festival Arde Croya, un evento que reunió a multitudes llegadas desde distintos puntos de la los valles.

El festival, que nació el pasado año como una apuesta de la Comisión de Fiestas por ofrecer una propuesta diferente a las orquestas, volvió a superar las expectativas. La presencia de reconocidos DJ como Jowi, Eric Garcia, Dani Serra y Groove Amigos, junto con artistas locales, llenó el recinto habilitado junto a las piscinas fluviales desde las once de la noche hasta las seis de la madrugada.

Autobuses desde Benavente y distintos puntos de Zamora

El festival volvió a atraer visitantes de numerosos municipios, especialmente de Benavente y la comarca de Los Valles. De hecho, diferentes localidades organizaron autobuses con salida y vuelta para facilitar el desplazamiento hasta Santa Croya. “En cuanto lo publicamos este año empezamos a verlo enseguida en varias cuentas de Instagram: autobuses con salida desde Benavente y vuelta a las siete de la mañana. Desde varios puntos de Zamora pusieron autobuses para venir”, asegura Nazario Vega, miembro de la Comisión de Fiestas.

Un momento del Arde Croya, en Santa Croya de Tera. / C. F.

La Comisión de Fiestas, formada por doce personas y al frente de la organización desde hace cuatro años, cuenta con una implicación constante del resto de vecinos, especialmente de los más jóvenes. “Tenemos mucho apoyo de la gente del pueblo, sobre todo de la gente joven”, explica Vega. “Cualquier cosa que decimos, venga chicos, que hay que montar ahora un concurso de tirachinas, lo pongo en el grupo de peñas y siempre hay alguno que dice: “Yo voy, yo me ofrezco”, relata. “La verdad es que la gente del pueblo colabora y apoya muchísimo”, añade.

El recinto del festival, ubicado en el campo próximo a las piscinas fluviales, contó además con servicio de barra y food trucks. La organización también quiso lanzar un mensaje de concienciación ambiental, recordando la importancia de mantener limpio el entorno natural, tras años anteriores en los que el espacio donde se realizaban las fiestas nocturnas quedara lleno de basura.

La Comisión de Fiestas ya prepara una tercera edición

Tras el éxito de esta segunda edición, la Comisión de Fiestas ya piensa en el futuro. “Ya hay propuestas para una tercera edición y hemos estado hablando con diferentes DJ para subir todavía más el caché del festival”, adelanta Vega.

Para el integrante de la organización, el crecimiento del Arde Croya responde también a la evolución de los gustos del público. “El evento viene motivado por ese cambio cultural de las orquestas hacia lo que más gusta ahora a los jóvenes, que son los DJ”, concluye.

El éxito de participación registrado durante toda la semana, confirma la consolidación de las fiestas patronales de Santa Croya de Tera como una de las grandes citas del verano en Benavente y Los Valles.