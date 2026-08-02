Vidriales, entre bambalinas: vecinos de 10 a 70 años se hacen actores para animar la vida en el valle

Tras el éxito de su estreno y de las primeras representaciones, el Grupo de Teatro Almucera, de la zona del Valle de Vidriales, continúa su gira con "El Bar de la Esperanza", una comedia que podrá verse este domingo a las 20:00 horas en Colinas de Trasmonte

La obra se estrenó el 11 de abril y también se representó este sábado en Camarzana de Tera, con una gran acogida del público. La siguiente representación será en Colinas de Trasmonte, mientras que el 11 de agosto llegará a Santibáñez de Vidriales, donde esta vez se representará al aire libre.

La historia de "El Bar de la Esperanza" se desarrolla en el bar de un pueblo, un lugar donde se cruzan vecinos, conversaciones y situaciones cotidianas que dan lugar a numerosas historias cargadas de humor. La obra recrea las vivencias y situaciones que pueden surgir en un bar característico de la zona.

Ana Martínez, actriz del grupo, que da vida a Jacinta, una de las vecinas "cotillas" de la obra, destaca el buen ambiente que se vive tanto dentro como fuera del escenario y la ilusión con la que todo el elenco ha preparado esta representación.

El grupo está integrado por actores de edades muy diversas, desde los 10 hasta los 70 años, lo que convierte a esta compañía en un proyecto intergeneracional en el que participan vecinos del Valle de Vidriales de distintas generaciones. En total, son 19 integrantes, a los que esporádicamente se suman también dos niños.

La directora, Carmen San Andrés, ha coordinado desde el inicio un intenso trabajo de preparación. Y es que los integrantes del grupo llevan más de un año ensayando esta obra, reuniéndose dos días a la semana en el albergue de Santibáñez de Vidriales.

"El Bar de la Esperanza" no es una obra original de San Andrés, sino una adaptación de un texto ya existente a la que han aportado la personalidad propia de la zona.

Representación de «El Bar Esperanza». / CARLOTA FERNÁNDEZ

El trabajo de la compañía va mucho más allá de la interpretación. Son los propios actores quienes se encargan de idear y confeccionar el vestuario, así como de crear los estilismos de cada personaje. Del mismo modo, los decorados también son diseñados y realizados por los propios miembros del grupo. Cabe destacar que Isabel Martínez, una de las actrices participantes, ha sido la autora de la ilustración del cartel anunciador de la obra, un cartel que ha recibido numerosos cumplidos por su originalidad.

El estreno de "El Bar de la Esperanza" recibió una excelente acogida por parte del público. Según explican desde la compañía, quienes ya la han visto coinciden en que se trata de una obra muy divertida, algo que está favoreciendo que continúen llegando nuevas actuaciones.

Las representaciones surgen principalmente gracias al "boca a boca", según explica Carmen San Andrés. Son los propios ayuntamientos los que se ponen en contacto con la compañía para contratar las funciones, después de conocer el trabajo del grupo a través de otras localidades.

La formación nació en octubre de 2023. En sus inicios fue un taller de teatro, pero el entusiasmo, dedicación y talento de los vecinos llevó a dar un paso más y comenzar a representar las obras ante el público.

Su anterior montaje, "Encuentro en el andén", que entrelazaba historias que tenían lugar en el andén de una estación y estaba cargada de humor, obtuvo un notable éxito, siendo representada en numerosos pueblos de la provincia de Zamora e incluso en una localidad de León. Ahora esperan repetir esa buena acogida con "El Bar de la Esperanza".

Mirando al futuro, el grupo ya piensa en próximos proyectos. Según explican, en las siguientes producciones se reducirá el número de actores sobre el escenario, ya que consideran que el reparto actual es demasiado amplio. Los integrantes que no participen en la interpretación asumirán otras tareas relacionadas con la producción, como estilismos, promoción o decorados.

Mientras tanto, el objetivo principal es seguir llevando "El Bar de la Esperanza" a diferentes localidades, tras el respaldo que el público está mostrando desde su estreno. La próxima oportunidad para disfrutar de esta obra será este domingo, a las 20:00 horas, en Colinas de Trasmonte, donde la compañía espera mucho público.

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Según explican desde la compañía, este tipo de iniciativas no solo contribuyen a dinamizar la actividad cultural de la comarca de Benavente y Los Valles, sino que, además, constituyen un espacio de ocio, intercambio intergeneracional, convivencia, creatividad y expresión artística. n