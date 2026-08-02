Vibrante verano en San Pedro de Ceque

San Pedro de Ceque da comienzo a su Semana Cultural con un amplio programa de actividades para todas las edades. Las actividades comenzaron este sábado, 1 de agosto, con la inauguración de la exposición de pintura y cerámica del artista Karlos Berrizbeitia, instalada en el edificio de Usos Múltiples, que se extenderá hasta el miércoles 5.

Arancha Majado, organizadora de la Semana Cultural, ha preparado un extenso programa con actividades como una gymkana para niños de entre 8 y 12 años, que se celebrará el viernes 7 de agosto a las 12.30 horas. También habrá concursos para niños, uno de plastilina el lunes 3 de agosto y otro de dibujo el 4 de agosto, ambos con detalles para los ganadores.

El programa incluye, además, el VIII Concurso MasterChef Infantil, que se celebrará el 13 de agosto a las 12.30 horas y estará dirigido a niños de entre 3 y 7 años. Se trata de una de las actividades más esperadas por los pequeños. Según nos explica Majado, un chef pide a los participantes que recreen un plato, por ejemplo, el año pasado, el plato estaba inspirado en "Bob Esponja". El jurado del concurso será el encargado de elegir al ganador, que recibirá un trofeo, y todos los participantes tendrán un diploma.

Asimismo, tendrá lugar el IV Campeonato de Fútbol Sala, destinado a jóvenes de entre 9 y 16 años, cuya final se disputará el 18 de agosto y que espera recibir a numerosos espectadores.

Para los mayores habrá actividades como gym acuático en las piscinas del pueblo, a cargo de Diana Carbajo, a las 20.00 horas, y la actuación de la orquesta Vía Libre el miércoles 5 de agosto, a las 00.00 horas.

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Por último, uno de los actos más especiales será la celebración de la V Marcha Nocturna Solidaria, prevista para el 10 de agosto a las 22.30 horas, cuya recaudación irá destinada a la Asociación Pyfano, que apoya a las familia con niños con cáncer. El recorrido será por el extrarradio del pueblo y se realiza en horario nocturno debido a las altas temperaturas. Esta iniciativa, que alcanza ya su quinta edición, se ha consolidado como uno de los eventos más especiales de la programación por su carácter solidario y por la gran implicación de los vecinos. La organización del evento explica que este año el dinero recaudado irá destinado al proyecto de Pyfano "Carebox".