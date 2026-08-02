Desaparece en Burganes de Valverde y lo localizan horas después en el interior de una nave abandonada

Tras varias horas desaparecido, la Guardia Civil de Benavente ha localizado este domingo a un varón de 29 años cuya desaparición había sido comunicada en la localidad zamorana de Burganes de Valverde, después de que se ausentara de su domicilio durante la madrugada.

El aviso se recibió sobre las 9.30 horas, a través del Puesto Principal de Benavente, que informó de la desaparición del hombre. Según la información trasladada en ese momento, el varón había salido de su vivienda en torno a las 3.00 horas de la madrugada, sin que posteriormente se tuviera constancia de su paradero. Nada más conocerse la desaparición, se activó un dispositivo de búsqueda dirigido por el teniente adjunto de la Compañía de Benavente. En el operativo participaron varias unidades de Seguridad Ciudadana, efectivos del Seprona y la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía.

La búsqueda dio resultado y sobre las 11.00 horas una patrulla del Puesto Principal de Benavente localizó al desaparecido en el interior de una nave abandonada situada en la propia localidad de Burganes de Valverde. Tras ser encontrado, se solicitó asistencia sanitaria para que pudiera ser valorado por personal médico. Finalmente, el joven fue trasladado al Hospital de Benavente para una revisión.

La rápida activación del dispositivo permitió cerrar el operativo con la localización del desaparecido en la misma mañana, evitando que la búsqueda se prolongara durante más tiempo.