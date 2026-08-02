Cine, deporte y actividades acuáticas para pasar el mes de agosto en Benavente

El Ayuntamiento de Benavente ha organizado varias actividades de ocio para los primeros días de agosto, con propuestas dirigidas a distintos públicos en las piscinas municipales. La programación comenzará el viernes 7 con la segunda apertura nocturna de la piscina municipal. Entre las 21.15 y las 23.00 horas, las instalaciones permanecerán abiertas, a excepción de la piscina climatizada, y se proyectará la película Lilo & Stitch. El precio de la entrada será de 1,50 euros.

Además, el sábado 8 las piscinas acogerán una sesión de Footbowling, de 11.30 a 14.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. La programación concluirá el domingo 9 con una jornada de hinchables acuáticos entre las 17.30 y las 20.30 horas.

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Por otro lado, el Ayuntamiento recuerda que hasta el 7 de agosto permanecerá instalado en la Plaza de la Madera el Planetario Móvil, dirigido a todos los públicos y sin necesidad de inscripción previa.