Un ciclista acaba debajo de un coche tras sufrir un accidente en Camarzana de Tera
La bicicleta y el turismo han colisionado en un incidente que ha ocurrido este domingo pasadas las 13 horas
T. S.
Un ciclista ha terminado debajo de un turismo tras colisionar contra él en Camarzana de Tera. El suceso ha ocurrido pasadas las 13 horas a la altura del kilómetro 109 en la carretera del municipio zamorano.
Tras recibir el aviso de Emergencias de Castilla y León, hasta el lugar de los hechos se han desplazado bomberos de Rionegro del Puente, agentes de Tráfico de Zamora así como sanitarios. Por el momento no ha trascendido el estado del ciclista ni su edad.
No es el único accidente en el que se han visto involucrados ciclistas en los últimos días. Hace justo una semana cuatro mujeres resultaron heridas por caídas o accidentes de bicicleta en la provincia de Zamora.
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