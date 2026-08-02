Benavente ha vuelto a convertirse este fin de semana en un escenario medieval con la celebración del Mercado Medieval, una tradición con raíces en el siglo XII y que, entre el viernes y el domingo, reunió a cientos de vecinos y visitantes en el entorno de la Plaza Mayor.

El evento contó con más de 50 puestos de artesanos llegados de distintos puntos de España, además de una amplia programación cultural y de animación para todos los públicos.

La inauguración oficial tuvo lugar en la tarde del viernes con el tradicional pregón de apertura, que dio paso a tres jornadas en las que la música medieval, la decoración con pendones y banderines y la presencia de numerosos personajes de época trasladaron a vecinos y turistas a la Edad Media. El mercado permaneció abierto desde las 10.00 hasta las 23.00 horas, con un descanso durante las horas de mayor calor.

Benavente cierra con éxito un Mercado Medieval con medio centenar de puestos

Los numerosos puestos de artesanía, alimentación y las tradicionales cantinas, donde no faltó el pulpo y otras propuestas gastronómicas, atrajeron a visitantes de todas las edades, que aprovecharon la ocasión para adquirir productos elaborados de forma artesanal y disfrutar de una de las citas más esperadas del verano en la ciudad.

Programa variado

El juglar Crispín D’Olot y los pasacalles musicales de Gálata pusieron ritmo al recorrido por el mercado, mientras que personajes de ambientación, entre ellos un Orko, entretuvieron a pequeños y mayores. Tampoco faltaron las representaciones de marionetas y los cuentacuentos, además de otras actuaciones itinerantes que animaron continuamente las calles.

Benavente cierra con éxito un Mercado Medieval con medio centenar de puestos

Uno de los espectáculos que mayor expectación despertó fue «The Dragons», un espectáculo de fuego celebrado junto a la iglesia de San Juan que congregó a numeroso público y puso el broche a una de las jornadas del mercado.

Los más pequeños también contaron con un espacio propio en el rincón infantil, instalado en el Corrillo de San Nicolás, donde pudieron disfrutar de un tiovivo, mesas Da Vinci y diferentes juegos de ingenio. La programación se completó con exhibiciones de cetrería en la Plaza del Grano, talleres demostrativos y exposiciones permanentes, entre ellas una dedicada a manuscritos.

Show de cetrería en el Mercado Medieval de Benavente. / C. F.

La concejala de Cultura, Mercedes Benítez, destacó la importancia de esta iniciativa para la ciudad, subrayando que contribuye a la «dinamización económica» de Benavente al tiempo que ayuda a «potenciar el turismo, el comercio y la hostelería local». Asimismo, señaló que se había diseñado «una amplia programación familiar, para que toda la familia tenga cabida», con actividades pensadas para todas las edades.

El balance del fin de semana es positivo, con una elevada participación de público y un gran ambiente en las calles. El Mercado Medieval volvió así a consolidarse como una de las principales propuestas de ocio del verano en Benavente, combinando historia, cultura, gastronomía y animación en una cita que cada año atrae a un mayor número de visitantes y contribuye a dinamizar la actividad económica de la ciudad.