Alcubilla de Nogales honra a San Verísimo

Alcubilla de Nogales vivió el sábado el día grande de sus fiestas patronales en honor a San Verísimo, tras varios días de actividades que han reunido a vecinos, familias y visitantes de toda la comarca. Las celebraciones comenzaron el pasado miércoles y concluirán este domingo con la última jornada del programa.

La programación arrancó el miércoles con juegos populares, que se repitieron el jueves. La Fiesta Holi, la actuación de Top Líder y la posterior sesión del DJ Damm Valley marcaron la noche del viernes.

Alcubilla honra a San Verísimo

El sábado se celebró la jornada central de las fiestas, la que congregó a un mayor número de vecinos y visitantes. El día comenzó con la misa y la procesión en honor a San Verísimo, seguidas por el recorrido de la charanga Jatas. A continuación, tuvo lugar la tradicional comida popular en el parque de Las Eras, uno de los actos más representativos del programa festivo. En palabras de Javier Fuentes, alcalde de la localidad, este constituye el momento central y más esperado de las celebraciones, ya que supone una ocasión de convivencia y hermanamiento en la que se reúnen vecinos y familias del municipio.

Por la tarde, la protagonista fue la deslizadera acuática instalada en la cuesta de La Piñonal, una actividad que cada año atrae también a participantes de otros municipios de la zona. La jornada continuó con el desfile de disfraces y concluyó con la actuación de la orquesta Media Luna, una chocolatada y una macrodiscoteca.

Las fiestas todavía continúan este domingo con la última jornada del programa, que incluirá música regional durante el vermú, juegos populares para los más pequeños, una exhibición de playback y una sesión de Disco Kappital.

El Ayuntamiento asegura que durante estos días la población del municipio se ha triplicado. Aunque Alcubilla de Nogales cuenta con poco más de medio centenar de residentes durante buena parte del año, las fiestas reúnen a numerosos vecinos que regresan al municipio, además de visitantes procedentes de localidades cercanas.

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Fuentes y el resto de la organización permanecen, además, muy pendientes de la evolución de las temperaturas. El intenso calor de estos días ha obligado a mantener cierta flexibilidad en el desarrollo de algunas actividades, cuyos horarios podrán adaptarse en esta última jornada del domingo en función de las condiciones meteorológicas para evitar las horas de mayor calor.