Actos
El Mercado Medieval arranca en Benavente
Cambian la ubicación y el horario del taller de fotografía para el eclipse
El Mercado Medieval de Benavente abre hoy sus puertas y dará comienzo a tres intensas jornadas de actividades que se prolongarán hasta el domingo, 2 de agosto, con una amplia programación para todos los públicos.
La jornada inaugural comenzará con la apertura de los puestos entre las 12.00 y las 14.30 horas, reanudándose la actividad a las 16.30 horas. A las 19.00 horas tendrá lugar el pregón inaugural, acompañado de música y personajes fantásticos. Posteriormente, se celebrarán la charla explicativa “Los Cátaros”, el espectáculo “Historias y leyendas del Castillo Olvidado”, una exhibición de vuelo de aves y varias actuaciones musicales del grupo Gálata. La programación del viernes se completa con el espectáculo de marionetas “Las hazañas del Bufón Burlón”, la actuación del juglar Crispín D'Olot y la animación itinerante de Orko, antes del cierre del mercado a las 23.30 horas.
Paralelamente, se ha anunciado un cambio de ubicación y horario del taller de nociones básicas de fotografía para aprender a captar el eclipse. La charla, impartida por Javier Vázquez, se celebrará el lunes 10 de agosto a las 20.15 horas en el Templete de los Paseos de la Mota. Desde el Ayuntamiento recuerdan que las plazas son limitadas.
Asimismo, desde la Oficina de Turismo informan de que las gafas de observación que repartían ya se han agotado. También recuerdan que observar el eclipse de forma segura es de vital importancia.
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