Luz verde al nuevo sistema de bolsas de empleo de Benavente: habrá una lista para quienes no aprueben toda la oposición
El Ayuntamiento de Benavente establece un sistema de doble bolsa de empleo que genera controversia entre los grupos municipales
El Pleno del Ayuntamiento de Benavente aprobó este viernes de forma definitiva el nuevo Reglamento de gestión y funcionamiento de las bolsas de empleo temporal, después de que el Pleno rechazara las reclamaciones presentadas durante el periodo de exposición pública. La propuesta salió adelante con los votos favorables de PP y Vox, mientras que PSOE e Izquierda Unida votaron en contra al considerar que el nuevo modelo supone un retroceso en las garantías de acceso al empleo público.
El principal punto de discrepancia entre ambos grupos se centra en el sistema de doble bolsa de empleo, que establece la creación de dos listas. En la primera estarán los aspirantes que aprueben todas las pruebas de una oposición, aunque no consigan plaza, y serán los primeros a los que recurrirá el Ayuntamiento cuando necesite cubrir un puesto. Solo si esa lista se agota se utilizará una segunda, integrada por quienes se presentaron al proceso selectivo, pero no lograron superar todos los exámenes.
Desde el PSOE, Fernando Marcos defendió el voto en contra de su grupo al asegurar que "seguimos pensando que quien no haya aprobado los exámenes no puede acceder, aunque sea a través de una bolsa no preferente, a un puesto de trabajo, porque desde nuestro punto de vista se vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad".
En la misma línea se pronunció Izquierda Unida, que cuestionó que el Ayuntamiento pueda recurrir a aspirantes que no han superado íntegramente el proceso selectivo. El grupo considera que, antes de acudir a esa segunda bolsa, debería priorizarse a quienes ya han acreditado el mérito y la capacidad exigidos para desempeñar el puesto. En este sentido, también cuestionó la necesidad de crear varias bolsas de empleo y defendió que sería más adecuado volver a llamar a quienes ya han demostrado su mérito y capacidad antes que recurrir a aspirantes que no superaron todas las pruebas. “¿No es abrir una puerta a quienes no han demostrado no estar capacitados para el puesto de trabajo? ¿No es mejor volver a rotar la lista de quienes han demostrado mérito y capacidad?” preguntaba Manuel Burón, portavoz de Izquierda Unida.
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